В Киеве два ДТП с военными: в одном бойца сбили насмерть, в другом пьяный "капитан" разбил три авто (фото, видео)

Одна из ДТП произошла возле станции метро "Святошин"

В Киеве произошло две аварии с участием военных. В одном случае двух военнослужащих сбили на блокпосту (один из них погиб), а во втором — якобы пьяный "капитан" ВСУ устроил аварию и повредил три машины.

О трагедии на блокпосту сообщила полиция Киева.

В 00:05 25 июля, возле станции метро "Святошин" 23-летний парень за рулем легковушки на большой скорости совершил наезд на солдат Нацгвардии и протаранил два автомобиля. В одной из машин находился военный территориального центра комплектования. 49-летний военнослужащий погиб на месте, его 26-летнего сослуживца госпитализировали с травмами разной степени тяжести. Еще одного военного врачи осмотрели на месте.

На месте с помощью "драгера" водителя проверили на алкогольное опьянение, прибор не зафиксировал алкоголя в его крови. Виновника ДТП задержали. Начато уголовное дело, водителю грозит лишение свободы сроком от 3 до 8 лет.

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Кроме того, машина с номерами ВСУ, за рулем которой предположительно находился нетрезвый военный в звании "капитан", врезалась в авто, а оно, в свою очередь, налетело еще на один автомобиль.

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Как сообщал "Телеграф", 26 мая судья Макаровского райсуда Киевской Области Алексей Тандыр насмерть сбил нацгвардейца на блокпосту. Стало известно, что судья находился в состоянии алкогольного опьянения.