Укр

В Киеве два ДТП с военными: в одном бойца сбили насмерть, в другом пьяный "капитан" разбил три авто (фото, видео)

Автор
Елена Руденко Елена Руденко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Последствия аварии на блокпосту
Последствия аварии на блокпосту. Фото KYIV.GP.GOV.UA

Одна из ДТП произошла возле станции метро "Святошин"

В Киеве произошло две аварии с участием военных. В одном случае двух военнослужащих сбили на блокпосту (один из них погиб), а во втором — якобы пьяный "капитан" ВСУ устроил аварию и повредил три машины.

О трагедии на блокпосту сообщила полиция Киева.

В 00:05 25 июля, возле станции метро "Святошин" 23-летний парень за рулем легковушки на большой скорости совершил наезд на солдат Нацгвардии и протаранил два автомобиля. В одной из машин находился военный территориального центра комплектования. 49-летний военнослужащий погиб на месте, его 26-летнего сослуживца госпитализировали с травмами разной степени тяжести. Еще одного военного врачи осмотрели на месте.

На месте с помощью "драгера" водителя проверили на алкогольное опьянение, прибор не зафиксировал алкоголя в его крови. Виновника ДТП задержали. Начато уголовное дело, водителю грозит лишение свободы сроком от 3 до 8 лет.

Внимание! Фото 18+, содержат тяжелые для восприятия кадры

Кроме того, машина с номерами ВСУ, за рулем которой предположительно находился нетрезвый военный в звании "капитан", врезалась в авто, а оно, в свою очередь, налетело еще на один автомобиль.

Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика

Как сообщал "Телеграф", 26 мая судья Макаровского райсуда Киевской Области Алексей Тандыр насмерть сбил нацгвардейца на блокпосту. Стало известно, что судья находился в состоянии алкогольного опьянения.

Теги:
#Киев #ДТП #Военные