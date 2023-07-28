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Тернопольские развлечения: мажоры на элитных авто пугали пешеходов на "зебрах" (видео)

Автор
Ольга Чародий Ольга Чародий
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Водители автомобилей нарушали правила дорожного движения Новость обновлена 28 июля 2023, 14:49
Водители автомобилей нарушали правила дорожного движения

Водители – это студенты местных вузов

В Тернополе студенты на большой скорости носились по улицам на элитных автомобилях и развлекались тем, что снимали на видео пешеходов, уклонявшихся от столкновений с машинами.

Об этом Общественному сообщили в Патрульной полиции.

"На спецлинию начали поступать обращения от жителей Тернополя о том, что водители элитных автомобилей дерзко нарушают правила дорожного движения и подвергают опасности пешеходов и других участников дорожного движения", — рассказала представитель полицейской пресс-службы Ольга Гаврилюк.

"Мажоров" разыскали и задержали. Ими оказались пять водителей, самому молодому из которых 19 лет, а самому старшему исполнилось 25 лет.

Все они – студенты местных вузов и уже не раз привлекались к ответственности за нарушение ПДД и общественной безопасности.

За создание аварийной ситуации, превышение скорости и управление авто без документов, уточнила представитель полицейской пресс-службы, они уплатили штрафы по статье 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напомним, в Житомире подростки во время комендантского часа гонялись на авто и попали в ДТП.

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#Тернополь #Студенты #Полиция #Мажоры #Авто