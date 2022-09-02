В Житомире подростки во время комендантского часа гоняли авто и попали в ДТП – фото

Комендантский час в Житомирской области длится с 23:00 до 5:00, авария же произошла около двух часов ночи

В Украине продолжают выдавать повестки в военкоматы за нарушение комендантского часа. Впрочем, подростки из Житомира, минувшей ночью гонявшие по городу на авто, даже достигшие призывного возраста, вряд ли получат такое наказание, ведь в ближайшее время проведут в больнице.

Как сообщили в пресс-службе нацполиции Житомирской области, ДТП произошло около 1:40 ночи 2 сентября на перекрестке улиц Хлебной и Домбровского. Автомобиль Renault Scenic, за рулем которого находился 18-летний водитель, при выполнении поворота налево съехал с дороги и врезался в стену жилого дома. Предварительная причина – водитель не справился с управлением.

Разбитый Renault Scenic

Травмы при столкновении получили все находившиеся в авто – сам водитель и четверо его пассажиров в возрасте 14, 18 лет и двое 17-летних подростков. Всех их пришлось доставить в больницы города.

Полиция начала уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК "Нарушение правил безопасности дорожного движения". Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия. Кроме того, они обратились к водителю с призывом вести себя за рулем осторожно – соблюдать скоростной режим, учитывать дорожную обстановку и не игнорировать меры безопасности.

Как сообщал "Телеграф", на днях в Угринове на Франковщине столкнулись грузовик и пассажирский автобус из-за того, что водитель грузовика слишком резко затормозил.