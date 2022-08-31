На Франковщине пассажирский автобус влетел в грузовик: много пострадавших (фото)

На месте аварии работали медики, спасатели и полиция

В одном из небольших городов Ивано-Франковской области произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля. В результате столкновения двух транспортных средств травмы разной степени тяжести получили пять человек. Среди пострадавших один ребенок.

Авария в Угриневе: столкнулись автобус и грузовик

Как пишет местное издание versii, которому удалось частично узнать причины ДТП, согласно предварительным данным, во время движения по автодороге одной из улиц Угринова, водитель грузового автомобиля резко затормозил, а водитель автобуса, как следствие, не успел среагировать, из-за чего на скорости влетел передней частью транспортного средства в крупногабаритное авто.

Виновника авария впоследствии установят правоохранители

В результате аварии травмы получили пятеро пассажиров автобуса, среди них один ребенок.

На данный момент факты и обстоятельства аварии устанавливают представители правоохранительных органов.

В результате ДТП травмированы 5 человек

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Тернопольской области в жутком ДТП погиб водитель мотоцикла. Как стало известно впоследствии, трагически умершим оказался 38-летний депутат от "Свободы" Иван Мурин.

Также напомним, как на трассе под Тернополем произошла серьезная авария, в результате которой погибли три человека, а еще трое пострадали.