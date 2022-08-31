На Франковщине пассажирский автобус влетел в грузовик: много пострадавших (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 310
На месте аварии работали медики, спасатели и полиция
В одном из небольших городов Ивано-Франковской области произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля. В результате столкновения двух транспортных средств травмы разной степени тяжести получили пять человек. Среди пострадавших один ребенок.
Как пишет местное издание versii, которому удалось частично узнать причины ДТП, согласно предварительным данным, во время движения по автодороге одной из улиц Угринова, водитель грузового автомобиля резко затормозил, а водитель автобуса, как следствие, не успел среагировать, из-за чего на скорости влетел передней частью транспортного средства в крупногабаритное авто.
В результате аварии травмы получили пятеро пассажиров автобуса, среди них один ребенок.
На данный момент факты и обстоятельства аварии устанавливают представители правоохранительных органов.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в Тернопольской области в жутком ДТП погиб водитель мотоцикла. Как стало известно впоследствии, трагически умершим оказался 38-летний депутат от "Свободы" Иван Мурин.
Также напомним, как на трассе под Тернополем произошла серьезная авария, в результате которой погибли три человека, а еще трое пострадали.