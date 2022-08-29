На Прикарпатье бус выехал на "встречку", где влетел в пассажирский автобус: среди 16 пострадавших есть дети

В общей сложности в момент аварии в автобусе находились 22 пассажира

На трассе в Ивано-Франковской области произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса и минифургона. В результате аварии травмы получили 16 человек, шестеро из них — дети. Водитель буса погиб.

Соответствующую информацию в понедельник, 29 августа, сообщили на странице пресс-центра ГСЧС Франковщины в соцсети, отметив, что ДТП с пострадавшими произошло в воскресенье, 28 августа, около 19:20 на одной из улиц села Назавизов, что в Надворнянском районе.

Автобус, попавший в аварию на Франковщине

Как удалось установить представителям экстренных служб по прибытию на место происшествия, рейсовый автобус на скорости влетел в фургон. В последнем во время осмотра специалисты Службы спасения обнаружили заблокированное конструкциями авто тело мужчины. Признаков жизни он не подавал. С помощью гидравлического инструмента чрезвычайники деблокировали труп и передали его сотрудникам полиции.

Что касается пассажиров автобуса, то среди них зафиксировано 16 травмированных, среди которых шесть детей. Все пострадавшие были госпитализированы в медицинское учреждение. Сейчас состоянием их здоровья опекаются врачи.

Последствия аварии на Франковщине

Обстоятельства и причины этого происшествия будут устанавливаться правоохранительными органами.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в ДТП на одной из автодорог Тернопольщины погиб водитель мотоцикла, депутат от "Свободы" Иван Мурин.