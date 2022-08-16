"Слуга народа" Алексей Красов попал в ДТП – что известно о избраннике и причем тут Партия регионов

Нардеп от "слуг народа" попал в ДТП, которое похоже никто не хочет расследовать

На минувших выходных еще одним VIP-ДТП стало больше, в этот раз в аварию попал народный депутат Украины от "Слуги народа" Алексей Красов. Тем самым повторив "подвиг" своего коллеги Александра Трухина, правда скрываться с места ДТП он не стал.

Как сообщили СМИ и пресс-служба партии, ДТП произошло возле села Броники Житомирской области. По данным "Украинской правды", Красов ехал на большой скорости, около 200 км/час, у депутата сломан нос и рука, других пострадавших в аварии не было.

Надо сказать, что, как и многие "слуги", Алексей Красов малоизвестен и почти незаметен, а о его биографии и связях известно крайне мало, между тем, как выяснил "Телеграф", они ведут к силам, которые были крайне влиятельны около 10 лет назад и главное место в них тогда занимала ныне распущенная Партия регионов.

Три диплома вузов

Биография самого Алексея Красова достаточно обычна и в то же время обращает внимание – в свои 34 года харьковчанин получил 3 диплома о высшем образовании.

В их числе экономическое образование в Харьковском национальном университете радиоэлектроники, военное – в Харьковском национальном университете воздушных сил имени Ивана Кожедуба со званием младший лейтенант, и юридическое – в Харьковском национальном университете внутренних дел.

Будущий нардеп рано засветился в политике – уже в 2010 году он баллотировался в Харьковский горсовет от партии "Сильная Украина" Сергея Тигипко и руководил районной организацией партии в Новобаварском районе Харькова.

В парламент Алексей Красов был избран в 2019 году уже как кандидат от "Слуги народа" по мажоритарному округу №180, где за него проголосовали 43,72% пришедших на выборы (за ближайшего конкурента отдали голоса чуть более 32%).

В парламенте вошел в состав Комиссии по антикоррупционной деятельности и стал соавтором ряда профильных законопроектов.

В 2021 году, по данным СМИ, нардеп якобы рассматривался в качестве кандидата в руководители родной Харьковской области, но в итоге им стал Олег Синегубов.

При этом, по версии других СМИ, сам Олег Синегубов являлся креатурой Алексея Красова, будучи его доверенным лицом на выборах в ВР в 2019 году. Причем нардеп якобы был едва ли не "серым кардиналом" при новом главе Харьковской ОГА.

Впрочем, насколько самостоятелен в своих действиях сам Красов – вопрос.

Связи с Партией регионов

До своего избрания в Верховную Раду, Алексей Красов руководил ООО "Ярко инвест", владельцем которого является депутат Харьковского горсовета Роман Яровой.

Впервые депутатом горсовета Яровой стал в 2010 году, баллотировался кстати от "Сильной Украины", а в его помощниках тогда ходил будущий нардеп Алексей Красов. При этом проводниками в политике самого Ярового были регионалы.

Роман Яровой, фото 2011 года

Любопытно, что сам Роман Яровой работал управляющим в чужом бизнесе — директором департамента по развитию торговой недвижимости АО "Концерн "АВЭК и Ко" или, проще говоря, был директором оптового рынка Харькова "Барабашово", которым владеет нардеп Александр Фельдман.

Последнего можно назвать одним из наиболее влиятельных харьковчан и мастером политической эквилибристики – став впервые нардепом в 2002 году как беспартийный, с тех пор Александр Фельдман умудрился побывать нардепом от БЮТа, Партии регионов, а ныне является членом депутатской группы "Воля народа".

Очевидно, на местном уровне – в горсовете, Фельдман рассчитывал защищать свои интересы с помощью избранного туда своего менеджера Романа Ярового, а последний, вероятно, воспользовался той же схемой, продвигая в ВР как "слугу народа" уже своего менеджера – Алексея Красова.

Впрочем, у Романа Ярового есть политические связи и без Александра Фельдмана, правда и тут не обошлось без Партии регионов. Дело в том, что сам Яровой женат на дочери экс-нардепа от ПР Василия Грицака, бывшего парламентарием от регионалов в 2007-2012 годах, а затем заместителем главы Миграционной службы Украины.

"Телеграф" пытался выяснить подробности и реакцию на происшествие в Национальной полиции Житомирской области, однако там не подняли трубки, при этом за 3 дня, прошедших после происшествия, ни партия "Слуга народа", ни правоохранительные органы так и подготовили пресс-релиз, разъясняющий что случилось.

По словам же самого нардепа, скорость он не превышал а виновником аварии был водитель другого авто.

Интересно чем закончится для Алексея Красова это ДТП – Александру Трухину скандал стоил места в партии, откуда его исключили правда только спустя несколько месяцев после аварии.