"Слуга народу" Олексій Красов потрапив у ДТП – що відомо про обранця і до чого тут Партія регіонів

Нардеп від "слуг народу" потрапив у ДТП, яке, схоже, ніхто не хоче розслідувати

Минулими вихідними ще однією VIP-ДТП стало більше, цього разу в аварію потрапив народний депутат України від "Слуги народу" Олексій Красов. Тим самим повторивши "подвиг" свого колеги Олександра Трухіна, щоправда, ховатися з місця ДТП він не став.

Як повідомили ЗМІ та прес-служба партії, ДТП сталася біля села Броніки Житомирської області. За даними "Української правди", Красов їхав на великій швидкості, близько 200 км/год, у депутата зламано носа та руку, інших постраждалих в аварії не було.

Треба сказати, що, як і багато "слуг", Олексій Красов маловідомий і майже непомітний, а про його біографію та зв’язки відомо вкрай мало, тим часом, як з’ясував "Телеграф", вони ведуть до сил, які були вкрай впливові близько 10 років тому і чільне місце в них тоді займала розпущена Партія регіонів.

Три дипломи ВНЗ

Біографія самого Олексія Красова досить звичайна і водночас звертає увагу – у свої 34 роки харків’янин отримав 3 дипломи про вищу освіту.

Серед них економічна освіта у Харківському національному університеті радіоелектроніки, військова – у Харківському національному університеті повітряних сил імені Івана Кожедуба зі званням молодший лейтенант, та юридична – у Харківському національному університеті внутрішніх справ.

Майбутній нардеп рано засвітився у політиці – вже у 2010 році він балотувався до Харківської міськради від партії "Сильна Україна" Сергія Тігіпка та керував районною організацією партії у Новобаварському районі Харкова.

У парламент Олексія Красова було обрано 2019 року вже як кандидата від "Слуги народу" по мажоритарному округу №180, де за нього проголосували 43,72% тих, хто прийшов на вибори (за найближчого конкурента віддали голоси трохи більше 32%).

У парламенті увійшов до складу Комісії з антикорупційної діяльності та став співавтором низки профільних законопроектів.

2021 року, за даними ЗМІ, нардеп нібито розглядався як кандидат у керівники рідної Харківської області, але в результаті ним став Олег Синегубов.

При цьому, за версією інших ЗМІ, сам Олег Синегубов був креатурою Олексія Красова, будучи його довіреною особою на виборах до ВР у 2019 році. Причому нардеп нібито був чи не "сірим кардиналом" за нового голови Харківської ОДА.

Втім, наскільки самостійним у своїх діях сам Красов – питання.

Зв’язки із Партією регіонів

До свого обрання до Верховної Ради Олексій Красов керував ТОВ "Ярко інвест", власником якого є депутат Харківської міськради Роман Яровий.

Вперше депутатом міськради Яровий став у 2010 році, балотувався до речі від "Сильної України", а у його помічниках тоді ходив майбутній нардеп Олексій Красов. При цьому провідниками у політиці самого Ярового були регіонали.

Роман Яровий, фото 2011 року

Цікаво, що сам Роман Яровий працював керуючим у чужому бізнесі — директором департаменту розвитку торгової нерухомості АТ "Концерн "АВЕК і Ко" або, простіше кажучи, був директором оптового ринку Харкова "Барабашово", яким володіє нардеп Олександр Фельдман.

Останнього можна назвати одним із найвпливовіших харків’ян та майстром політичної еквілібристики – ставши вперше нардепом у 2002 році як безпартійний, з того часу Олександр Фельдман примудрився побувати нардепом від БЮТу, Партії регіонів, а нині є членом депутатської групи "Воля народу".

Очевидно, на місцевому рівні – у міськраді, Фельдман розраховував захищати свої інтереси за допомогою обраного туди свого менеджера Романа Ярового, а останній, ймовірно, скористався тією ж схемою, просуваючи у ВР як "слугу народу" вже свого менеджера – Олексія Красова.

Втім, Роман Яровий має політичні зв’язки і без Олександра Фельдмана, правда і тут не обійшлося без Партії регіонів. Справа в тому, що сам Яровий одружений з дочкою екс-нардепа від ПР Василя Грицака, який був парламентарієм від регіоналів у 2007-2012 роках, а потім заступником голови Міграційної служби України.

"Телеграф" намагався з’ясувати подробиці та реакцію на подію у Національній поліції Житомирської області, проте там не підняли трубки, при цьому за 3 дні, що минули після події, ні партія "Слуга народу", ні правоохоронні органи так і підготували прес-реліз, який роз’яснює що трапилося.

За словами самого нардепа, швидкість він не перевищував, а винуватцем аварії був водій іншого авто.

Цікаво, чим закінчиться для Олексія Красова ця ДТП – Олександру Трухіну скандал коштував місця в партії, звідки його виключили правда лише через кілька місяців після аварії.