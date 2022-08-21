Смертельное ДТП в Турции: грузовик врезался в толпу людей, погибли 32 человека

Еще около 20 человек получили травмы в результате инцидента

В субботу, 20 августа, в Турции, президент которой недавно посещал Украину, в городе Мардин произошло ужасное дорожно-транспортное происшествие: грузовик, у которого отказали тормоза, сначала столкнулся с двумя автомобилями, а затем врезался в толпу людей.

Об этом сообщил в Twitter министр здравоохранения Фахреттин Коджа.

"У грузовика лопнули тормоза, и он въехал в толпу на трехполосной дороге в районе Дерикского района города Мардин", — написал он.

В свою очередь, Reuters передает, что сейчас известно по меньшей мере о 32 погибших и 20 пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия.

Министр юстиции страны Бекир Боздаг сообщил, что Генеральная прокуратура Деррика инициировала судебное расследование из-за ДТП.

Напомним, что недавно в аварию попал нардеп от "слуг народа", но это дело, похоже, никто не хочет расследовать.