Смертельна ДТП у Туреччині: вантажівка врізалася в натовп людей, загинули 32 особи

Ще близько 20 осіб отримали травми внаслідок інциденту

У суботу, 20 серпня, у Туреччині, президент якої нещодавно відвідував Україну, в місті Мардін сталася жахлива дорожньо-транспортна пригода: вантажівка, у якої відмовили гальма, спочатку зіткнулася з двома автомобілями, а потім врізалася в натовп людей.

Про це повідомив у Twitter міністр охорони здоров’я Фахреттін Коджа.

"У вантажівки лопнули гальма, і вона в’їхала у натовп на трисмуговій дорозі в районі Дерикського району міста Мардін", — повідомив у він.

У свою чергу, Reuters передає, що зараз відомо щонайменше про 32 загиблих та 20 постраждалих внаслідок дорожньо-транспортної пригоди.

Міністр юстиції країни Бекір Боздаг повідомив, що Генеральна прокуратура Дерріка ініціювала судове розслідування через ДТП.

Нагадаємо, що нещодавно до аварії потрапив нардеп від "слуг народу", але цю справу, схоже, ніхто не хоче розслідувати.