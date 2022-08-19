Зустріч Зеленського та Ердогана: названо три ключові результати

Для України ця зустріч була результативною

Напередодні президент України Володимир Зеленський у Львові зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом та генсеком ООН Антоніу Гуттерішем. Окремо з кожним представником міжнародної спільноти глава нашої держави говорив про удосконалення зернової ініціативи, російський ядерний шантаж, а також порушував теми оборонної сфери.

Підсумки зустрічі та її результати у коментарі "Телеграфу" підсумував ексдипломат, політичний експерт Вадим Трюхан.

За його словами, у Львові 18 серпня фактично був створений новий формат переговорів — Україна-ООН-Туреччина. На думку експерта, він виявився досить ефективним і мав одразу три ключові результати:

Ердоган фактично став комунікатором між Україною та росією

За словами Трюхана, Ердоган у Львові жодних ультиматумів від путіна не передавав, але повідомив про готовність російської влади сісти за стіл переговорів і потім навіть публічно прозвітував про це перед кривавим диктатором. А Зеленський своєю чергою, доніс до Ердогана, що росія спершу має вивести війська з України, а потім переговори стануть можливими.

"Ердогану тепер доведеться виконати непросту дипломатичну місію ще раз, а можливо і не раз, злітавши у рф, щоб переконати путіна почати відповзати з України. Для того, щоб президент Зеленський погодився зустрітися з путіним під час листопадового саміту G20 в Індонезії, росіяни мають продемонструвати практичні результати, які свідчать про їхню готовність закінчувати війну, а не бла-бла-бла", — зазначив Вадим Трюхан.

Питання щодо обміну полоненими зрушить з місця

За словами колишнього дипломата, генсек ООН Антоніу Гуттеріш вже повідомив про створення спеціальної місії для розслідування того, що сталося в Оленівці.

"Для України, на відміну від нацистської росії, кожне життя – на вагу золота. Отже, рашистам доведеться йти нам і цивілізованому світу на зустріч, у тому числі приймати Місію ООН щодо встановлення того, що насправді сталося у колонії в Оленівці, де загинули та отримали травми понад сто українських військовополонених", — зазначив експерт.

Зернова ініціатива

Зернові домовленості між Україною, ООН та Туреччиною стали першою темою, за якою вдалося спрацювати та закріпити успіх, хоча Гуттеріш та Ердоган летіли до Львова у першу чергу для вирішення інших питань.

Раніше "Телеграф" повідомляв, про що повідомив Володимир Зеленський за підсумками переговорів з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом у Львові.