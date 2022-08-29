На Прикарпатті бус виїхав на "зустрічку", де влетів у пасажирський автобус: серед 16 постраждалих є діти

Загалом на момент аварії в автобусі перебувало 22 пасажири

На трасі в Івано-Франківській області трапилася моторошна дорожньо-транспортна пригода за участі пасажирського автобуса та мініфургона. В результаті аварії травм зазнали 16 осіб, шестеро з них — діти. Водій буса загинув.

Відповідну інформацію у понеділок, 29 серпня, повідомили на сторінці пресцентру ДСНС Франківщини у соцмережі, зазначивши, що ДТП з постраждалими відбулась у неділю, 28 серпня, близько 19:20 на одній з вулиць села Назавизів, що у Надвірнянському районі.

Автобус, який потрапив у аварію на Франківщині

Як вдалося встановити представникам екстрених служб по прибуттю на місце події, рейсовий автобус на швидкості влетів у фургон. В останньому під час огляду фахівці Служби порятунку виявили заблоковане конструкціями авто тіло чоловіка. Ознак життя він не подавав. За допомогою гідравлічного інструменту надзвичайники деблокували труп та передали його працівникам поліції.

Що стосується пасажирів автобуса, то серед них зафіксовано 16 травмованих, серед яких шестеро — діти. Усі постраждалі були госпіталізовані до медичного закладу. Наразі станом їх здоров'я опікуються лікарі.

Наслідки аварії на Франківщині

Обставини та причини вказаної автопригоди встановлюватимуть правоохоронні органи.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у дорожньо-транспортній пригоді на одній з автодоріг Тернопільщини загинув водій мотоцикла, депутат від "Свободи" Іван Мурин.