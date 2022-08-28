На Тернопільщині у смертельній ДТП загинув місцевий депутат (фото)

Депутат помер у стінах лікарні, адже отримані травми виявилися несумісними з життям

У Тернопільській області сталася смертельна ДТП, у якій загинув 38-річний депутат від "Свободи" Іван Мурин. Аварія сталася на Підволочиській трасі, де автомобіль зіткнувся з мотоциклом.

Як повідомила Нацполіція регіону, 27 серпня поблизу села Смиківці на трасі не розминулися автомобіль "Volkswagen" та мотоцикл марки "Kawasaki". Попередньо встановлено, що саме бус врізався у мотоцикл.

Внаслідок удару водій мототранспорту отримав тілесні ушкодження та в екстреному порядку був госпіталізований до лікарні. На жаль, травми виявилися несумісними з життям і 38-річний тернополянин загинув.

Смертельна аварія сталася на Підволочиській трасі

Водій бусика не розминувся з мотоциклом

Водій мототранспорту отримав травми, які виявилися несумісними з життям

Пізніше Тернопільська обласна рада повідомила, що загиблим виявися депутат від ВО "Свободи" Іван Мурин. Зазначається, що чоловік був заступником директора Тернопільського обласного комунального підприємства "Фірма "Тернопільавіаавтотранс", майданівцем, волонтером, добровольцем Добровільного формування територіальної оборони "ТОР".

На трагічний інцидент відреагував міський голова Тернополя Сергій Надал.

"Важка втрата для нас. Сьогодні у жахливому ДТП загинув депутат Тернопільської обласної ради від ВО "Свобода" Іван Мурин. Співчуваю рідним та близьким! Вічна пам’ять та Царство Небесне!", — сказав він.

Додамо, що церемонія прощання з тернопільським депутатом Іваном Мурином відбудеться у неділю, 28 серпня, в Домі печалі. Похоронять депутата у понеділок, 29 серпня.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на початку серпня на трасі під Тернополем наслідок зіткнення двох авто загинуло троє людей, а ще троє постраждали.