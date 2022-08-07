Під Тернополем сталася страшна лобова аварія із переворотом: багато жертв (фото)

Обидва автомобілі просто зім’ялися

Ці вихідні ознаменувалися безліччю дорожніх аварій по Україні, проте одна з найсерйозніших сталася в суботу, 6 серпня, на трасі під Тернополем, — там внаслідок зіткнення двох авто загинуло троє людей, а ще троє постраждали.

Фото та деталі інциденту публікує прес-служба ГУ Нацполіції у Тернопільській області.

Попередньо було встановлено, що водій SEAT рухався трасою у бік Тернополя, коли виїхав на зустрічну і зіткнувся з Ford Focus в районі села Озерна.

Приблизне місце ДТП на карті

Водії обох транспортних засобів загинули на місці, один із пасажирів помер у лікарні, тоді як ще троє пасажирів постраждали — серед них 7-річний хлопчик.

Як видно по фото з місця подій, обидва транспортні засоби дуже постраждали, а одне після зіткнення ще й перекинулося.

Наразі співробітники правоохоронних органів встановлюють всі обставини інциденту.

Як повідомляв "Телеграф", раніше страшна аварія за участю автомобіля ЗСУ сталася у Миколаєві.