В Тернопольской области в смертельном ДТП погиб местный депутат (фото)

Депутат скончался в стенах больницы, ведь полученные травмы оказались несовместимы с жизнью

В Тернопольской области произошло смертельное ДТП, в котором погиб 38-летний депутат от "Свободы" Иван Мурин. Авария произошла на Подволочиской трассе, где автомобиль столкнулся с мотоциклом.

Как сообщила Нацполиция региона, 27 августа вблизи села Смыковцы на трассе не разминулись автомобиль Volkswagen и мотоцикл марки Kawasaki. Предварительно установлено, что бус врезался в мотоцикл.

В результате удара водитель мототранспорта получил телесные повреждения и в экстренном порядке был госпитализирован в больницу. К сожалению, травмы оказались несовместимыми с жизнью и 38-летний житель Тернополя погиб.

Смертельная авария произошла на Подволочиской трассе

Водитель бусика не разминулся с мотоциклом

Водитель мототранспорта получил травмы, оказавшиеся несовместимыми с жизнью

Позже Тернопольский областной совет сообщил, что погибшим оказался депутат от ВО "Свободы" Иван Мурин. Отмечается, что мужчина был заместителем директора Тернопольского областного коммунального предприятия "Фирма "Тернопольавиаавтотранс", майдановцем, волонтером, добровольцем Добровольного формирования территориальной обороны "ТОР".

На трагический инцидент отреагировал мэр Тернополя Сергей Надал.

"Тяжелая потеря для нас. Сегодня в ужасном ДТП погиб депутат Тернопольского областного совета от ВО "Свобода" Иван Мурин. Сочувствую родным и близким! Вечная память и Царство Небесное!", — сказал он.

Добавим, что церемония прощания с тернопольским депутатом Иваном Мурином состоится в воскресенье, 28 августа, в Доме печали. Похоронят депутата в понедельник, 29 августа.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в начале августа на трассе под Тернополем в результате столкновения двух авто погибли три человека, а еще трое пострадали.