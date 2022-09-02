У Житомирі підлітки під час комендантської години ганяли авто і потрапили у ДТП – фото

Комендантська година в Житомирській області триває з 23:00 до 5:00, аварія ж сталась близько другої години ночі

В Україні продовжують видавати повістки до військкоматів за порушення комендантської години. Втім, підлітки з Житомира, які минулої ночі ганяли містом на авто, навіть ті які досягли призовного віку, навряд чи отримають таке покарання, адже найближчий час проведуть у лікарні.

Як повідомили у прес-службі нацполіції Житомирської області, ДТП сталась близько 1:40 ночі 2 вересня на перехрести вулиць Хлібної та Домбровського. Автомобіль Renault Scenic, за кермом якого перебував 18-річний водій, при виконанні повороту ліворуч з’їхало з дороги і врізалось у стіну житлового будинку. Попередня причина – водій не впорався з керуванням.

Розбитий Renault Scenic

Травми при зіткненні отримали усі, хто перебував в авто – сам водій і четверо його пасажирів віком 14, 18 років та двоє 17-річних підлітків. Усіх їх довелось доправити до лікарень міста.

Поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України "Порушення правил безпеки дорожнього руху". Правоохоронці з’ясовують всі обставини пригоди. Окрім того вони звернулись до водії із закликом поводитись за кермом обережно – дотримуватись швидкісного режиму, зважати на дорожню обстановку і не ігнорувати заходів безпеки.

Як повідомляв "Телеграф", днями в Угринові на Франківщині зіткнулись вантажівка та пасажирський автобус через те, що водій вантажівки занадто різко загальмував.