На Франківщині пасажирський автобус влетів у вантажівку: багато постраждалих (фото)

На місці аварії працювали медики, рятувальники та поліція

В одному з невеличких міст Івано-франківської області сталася моторошна дорожньо-транспортна пригода за участі пасажирського автобуса та вантажного автомобіля. В результаті зіткнення двох транспортних засобів травми різного ступеню тяжкості отримали п'ятеро людей. Серед постраждалих одна дитина.

Аварія в Угриневі: зіткнулися автобус та вантажівка

Як пише місцеве видання versii, якому вдалося частково дізнатися причини ДТП, згідно з попередніми даними, під час руху по автодорозі однієї з вулиць Угринова, водій вантажного автомобіля різко загальмував, а керманич автобуса, як наслідок не встиг зреагувати, через що на шкідності влетів передньою частиною транспортного засобу у великогабаритне авто.

Винуватця аварія згодом встановлять правоохоронці

В результаті автопригоди травми отримали п'ятеро пасажирів автобуса, серед них одна дитина.

Наразі факти та обставини аварії встановлюють представники правоохоронних органів.

В результаті ДТП травмовано 5 осіб

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на Тернопільщині у моторошній ДТП загинув водій мотоцикла. Як стало відомом згодом, трагічно померлим виявився 38-річний депутат від "Свободи" Іван Мурин.

Також нагадаємо, як на трасі під Тернополем сталася серйозна аварія, в результаті котрої загинуло троє людей, а ще троє постраждали.