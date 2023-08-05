Lamborghini Huracan Tecnica 2023 вместо 80 пикапов для ВСУ. В Киеве продают элитный суперкар

Этот спортивный автомобиль является лимитированным

В Киеве выставили на продажу новенький лимитированный суперкар Lamborghini Huracan Tecnica 2023, продолжив тенденцию скупки украинцами премиальных марок, несмотря на войну.

Будущему покупателю придется раскошелиться на 552 497 долларов, как отмечается на сайте Auto.ria, а это цена в среднем 78 пикапов для ВСУ (обычно цена на один подержанный автомобиль для военных составляет в районе 7 тысяч долларов). К тому же продавец отмечает, что новый суперкар полностью оклеен бронепленкой.

В Киеве продают элитный суперкар

Данный автомобиль является экспериментом, Lamborghini взяла Huracan STO и удалила некоторые из его более грубых краев, чтобы создать лучший суперкар для дорожного движения.

Суперкар имеет задний привод и 5,2-литровый двигатель V10 мощностью 631 лошадиную силу, он передает свою мощность на задние колеса исключительно через семиступенчатую автоматическую коробку передач с двойным сцеплением. Автомобиль способен разгоняться до 100 км/ч всего за 3,2 секунды, а максимальная скорость составляет 320 км/ч.

Интерьер Huracan Tecnica

Передняя часть обеспечивает измененную аэродинамику и воздушный занавес, что втягивает воздух через отверстия под фарами и улучшает охлаждение тормозов, а вместе с задним антикрылом способствует 35-процентному улучшению прижимной силы и 20-процентному снижению сопротивления по сравнению с моделью Evo RWD.

Малыш Lambo имеет 50-сантиметровые легкосплавные диски с алмазной огранкой, светодиодные фары, рулевое управление задней осью, дифференциал распределения крутящего момента и углеродно-керамический тормоз. В новой карбоновой крышке двигателя есть стеклянное окошко для обзора силового агрегата и новый шестиугольный задний сплиттер.

Обивка и отделка выполнены из кожи и алькантары.

Габариты Lamborghini Huracan Tecnica достаточно типичны для своего класса. Его длина составляет 4,5 м, а колесная база — 2,6 м. Он имеет ширину 1,93 м без боковых зеркал (2,2 м с ними включительно) и имеет высоту всего 1,16 м. Благодаря использованию заднего привода сухой вес составляет всего 1 378 кг.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве во время войны продают роскошный Rolls-Royce Ghost за полмиллиона долларов.