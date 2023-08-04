По-богатому. В Киеве продают роскошный Rolls-Royce Ghost за полмиллиона долларов

На сайтах продаж авто в Украине выставляют роскошные автомобили

Украинцы начали снова скупать дорогие авто премиальных марок, несмотря на войну. Так, в Киеве выставили на продажу Rolls-Royce Ghost 2021 от британского автопроизводителя, производящего одни из самых роскошных автомобилей на планете.

Как видно на сайте Auto.ria, цена седана – 499 999 долларов, что сейчас можно конвертировать в 71 пикап для ВСУ (обычно цена на один подержанный автомобиль для военных составляет в районе 7 тысяч долларов). Модель имеет двигатель V12 в 6.76 литров и пробег менее тысячи километров, что делает его почти новым, если верить продавцу.

Скриншот с сайта Auto.ria

Особенность Rolls-Royce Ghost 2021 в том, что он выдает 592 лошадиные силы и разгоняется до 100 км/ч за 4,6 секунды. Этот зверь без труда может разгоняться до 250 км в час. Он приводит в движение все четыре колеса с помощью 8-ступенчатой автоматической коробки передач. Автомобиль также имеет впечатляющее деление веса 50-50, что способствует маневренности и комфорту во время езды.

Интерьер Ghost – не что иное, как дворец. С момента, когда водитель открывает дверцу (их можно открывать и закрывать с помощью электроники), его окутывает аура роскоши: внутри салон украшен древесиной, подлокотники обтянуты мягкой кожей, поражает металлическая обработка вентиляционных отверстий и рычагов.

Rolls-Royce Ghost 2021 на сайте Auto.ria

В основе модели Ghost лежит алюминиевый каркас, поэтому внутри автомобиль обладает высокой акустической стойкостью, которая устраняет все внешние шумы.

На лобовом стекле есть камера, которая сканирует дорогу впереди и регулирует подвеску в соответствии с предстоящими изменениями дорожного покрытия. Коробка передач подключена к бортовому GPS автомобилю для предварительного выбора передач на основе холмов, поворотов, перекрестков и т.п. На панели приборов есть парковочный автопилот и система ночного видения.

Лазерные фары обеспечивают дальность обзора до 600 м, вдвое больший диапазон светодиодных опций и в десять раз большую интенсивность от обычных источников света.

Внутри сиденья регулируются с помощью электроники

Вряд ли это волнует владельцев Rolls-Royce, но он не слишком экономен в потреблении бензина. В среднем расход составляет 19,6 литров на 100 км в городе и 12,38 литров на 100 км н на шоссе.

Обшивка потолка "Звездное небо" является одной из известных функций Rolls-Royce.

Кстати, феномен возобновления спроса на дорогие автомобили в Украине получил распространение в конце прошлого года, свидетельствуют данные AUTO-Consulting. Хотя российское вторжение негативно повлияло на автомобильный рынок Украины и продажи новых авто резко обвалились, в конце 2022 года и в первом квартале 2023-го наметилось начало "выздоровления" после серьезного падения.

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