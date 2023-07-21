В Киеве и области число машин выросло до 2 млн: сколько человек приходится на одно авто

Число легковушек на столичных номерах пока еще не дотягивает до миллиона единиц

По состоянию на 5 июля с.г. в Киеве официально зарегистрировано около 900 000 легковых автомобилей. Этот показатель самый высокий в разрезе всех транспортных средств (ТС), курсирующих в столице.

Об этом по информационному запросу "Телеграфу" сообщили в Главном сервисном центре Министерства внутренних дел Украины.

Вместе с тем, на ту же дату грузовиков в столице насчитывалось 129 673 единицы.

В то же время, по данным Главного сервисного центра, в Киевской области официальное количество легковых автомобилей по состоянию на первую декаду этого июля составило 532 528 единиц, а грузовиков — 80 507.

Таким образом, общее количество легковых автомобилей в начале месяца в столице и области составило 1 426 725 единиц. Число же грузовиков в Киеве и столичной области достигло 210 180 шт. То есть, общее количество легковых автомобилей и грузовых авто дотянуло до 1 636 905 единиц.

Отметим, количество автобусов в Киеве и области составило 12 496 и 9 631 ед. соответственно. Других транспортных средств — 91 130 и 85 974 ед. соответственно.

Следовательно, из данных Главного сервисного центра следует, что в общей сложности на киевских и областных номерах ездит 1 836 136 транспортных средств.

Отметим, речь идет только о транспорте, официально зарегистрированном с киевскими и областными номерами. Поэтому логично, что на дорогах города и области перемещается значительно больше ТС (транзитный, транспорт внутренне перемещенных лиц, "евробляхи" и т.д.).

При этом учет ТС ведет сейчас именно Главный сервисный центр МВД, а не полиция, как это было раньше до полицейской реформы.

Если же взять официальные данные по количеству населения в Киеве (3,5 млн человек по состоянию на февраль-2023) и в Киевской области (1,8 млн человек по состоянию на конец 2022 г.), в среднем получается, что на три человека приходится один ТС (5,3 млн человек поделить на 2 млн транспортных средств).

Взяв сугубо Киев и количество легковушек, то в среднем получится, что на одну легковушку приходится в среднем более трех человек (3,5 млн поделить на 1 млн машин). В Киевской области это соотношение будет составлять тоже три человека на 1 легковой автомобиль (1,8 млн поделить на 532 528).

Как сообщалось ранее, в Украине больше не продают водительские "права", однако схему обещали восстановить.

Также "Телеграф" писал, как в Киевсовете подталкивают мэра Киева Виталия Кличко к транспортной реформе.