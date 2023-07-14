Автошколы лишили "кормушки": в Украине вводят важное изменение при получении водительских прав

Законопроект устанавливает административную ответственность для экзаменаторов и работников территориальных сервисных центров, злоупотребляющих своим служебным положением

Теперь украинцы имеют право самостоятельно изучать теорию для сдачи экзаменов для получения водительских прав. Соответствующий законопроект №7354 Верховная Рада приняла 13 июля.

Об этом сообщил спикер ВР Руслан Стефанчук на своей Facebook-странице.

"Сегодня Верховная Рада Украины приняла ряд решений, среди которых в целом: №7354 — разрешили будущим водителям самостоятельно получать знания теоретической части экзамена на получение водительского удостоверения. Установили штрафы для чиновников автошкол за нарушение подготовки водителей", — отметил он.

Как пояснил член Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Вячеслав Медяник, законопроект устанавливает административную ответственность для экзаменаторов и работников территориальных сервисных центров, злоупотребляющих своим служебным положением.

"Даем право учащимся изучать теоретическую часть экзамена самостоятельно. Не будет избыточных поступлений в автошколы, потому что они их используют не по назначению", — уточнил он.

Как рассказывал "Телеграф", в ряде украинских областей запустили пилотный проект по обеспечению прозрачного экзамена на получение водительских прав. Однако теоретический экзамен с первой попытки удалось сдать лишь 25% студентов, а практику — 33,6%.