Автошколи позбавили "годівниці": в Україні вводять важливу зміну при отриманні прав водія

Законопроект встановлює адміністративну відповідальність для екзаменаторів та працівників територіальних сервісних центрів, які зловживають своїм службовим становищем

Тепер українці мають право самостійно вивчати теорію для складання іспитів для отримання прав водія. Відповідний законопроект №7354 Верховна Рада ухвалила 13 липня.

Про це повідомив речник ВР Руслан Стефанчук на своїй Facebook-сторінці.

"Сьогодні Верховна Рада України ухвалила низку рішень, серед яких загалом: №7354 — дозволили майбутнім водіям самостійно здобувати знання теоретичної частини іспиту на отримання посвідчення водія. Встановили штрафи для чиновників автошкіл за порушення підготовки водіїв", — зазначив він.

Як пояснив член Комітету з питань правоохоронної діяльності В’ячеслав Медяник, законопроєкт встановлює адміністративну відповідальність для екзаменаторів та працівників територіальних сервісних центрів, які зловживають своїм службовим становищем.

"Даємо право учням вивчати теоретичну частину іспиту самостійно. Не буде надлишкових надходжень до автошкіл, бо вони їх використовують не за призначенням", — уточнив він.

Як розповідав "Телеграф", у низці українських областей запустили пілотний проєкт із забезпечення прозорого іспиту на отримання прав водія. Проте теоретичний іспит із першої спроби вдалося скласти лише 25% студентів, а практику — 33,6%.