Більшість провалюють теоретичний іспит: що змінилося при нових правилах отримання водійських прав

Пілотний проєкт запровадили у чотирьох областях

У низці українських областей запустили пілотний проєкт із забезпечення прозорого іспиту на отримання прав водія.

Проте, як інформує пресслужба Головного сервісного центру (ГСЦ) МВС, теоретичний іспит із першої спроби вдалося скласти лише 25% студентів, а практику — 33,6%.

"Кожен четвертий кандидат у водії складає теорію з першого разу, а кожен третій – практику з першого разу", — зазначив голова ГСЦ Микола Рудик.

Проєкт проводився у Київській, Одеській, Вінницькій та Львівській областях.

У Львівській відсотковий показник та кількість охочих скласти іспит у червні практично не змінилися порівняно з травнем, а у Вінницькій відсоток успішних результатів навіть зріс.

Своєю чергою, у Київській та Одеській областях зафіксували значне зниження кількості охочих здати на права. А ось відсоток успішних результатів особливо не змінився.

При цьому Рудик підкреслив, що йдеться лише про відсотки успішного складання іспиту з першої спроби.

"У кандидатів у водії на теорії є необмежену кількість спроб складання іспиту протягом року, поки діє свідоцтво про закінчення теоретичної підготовки. А на практичному іспиті кожен має три спроби", — додав він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що в додатку "Дія" тепер можна всього в кілька кліків замінити своє посвідчення водія.