Загалом у кілька кліків: у "Дії" з’явилася нова важлива можливість
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У популярному додатку вийшло нове оновлення, яке допоможе багатьом громадянам заощадити час та не стояти у великих чергах
У додатку "Дія", в якому зовсім недавно запустили цікаву гру для українців, тепер можна всього в кілька кліків замінити своє водійське посвідчення.
Про це сьогодні, 23 травня, повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України.
"Ви можете подати заяву про заміну посвідчення у додатку "Дія" та забрати готове водійське у сервісному центрі МВС. Або взагалі відмовитися від пластикового документа та отримати е-посвідчення водія", — йдеться у повідомленні.
Причини заміни посвідчення водія
- втрата або пошкодження посвідчення водія;
- зміна прізвища;
- закінчився термін дії першого посвідчення у водія-новачка;
- хочете обміняти пластик на діджитал.
Як замінити посвідчення водія у додатку "Дія"
- авторизуйтесь у додатку;
- перейдіть до розділу "Послуги";
- клікніть на "Заміна посвідчення водія";
- виберіть причину заміни;
- оберіть сервісний центр, де зручно забрати документ;
- підтвердіть контактні дані та підпишіть заяву.
Далі протягом 10 хвилин ви повинні сплатити цю послугу або анулюється.
"І все — чекайте запрошення до обраного сервісного центру, щоб забрати нове пластикове посвідчення. Або просто зачекайте, коли "Дія" надішле push-повідомлення про готовність цифрового документа", — повідомляє Мінцифри.
У Міністерстві зазначили, що додаток "Дія" необхідно оновити, щоб ця послуга стала доступною.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українці можуть оформити субсидії через додаток "Дія". Зробити це можна швидко і всього кілька кліків.