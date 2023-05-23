Загалом у кілька кліків: у "Дії" з’явилася нова важлива можливість

У популярному додатку вийшло нове оновлення, яке допоможе багатьом громадянам заощадити час та не стояти у великих чергах

У додатку "Дія", в якому зовсім недавно запустили цікаву гру для українців, тепер можна всього в кілька кліків замінити своє водійське посвідчення.

Про це сьогодні, 23 травня, повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України.

"Ви можете подати заяву про заміну посвідчення у додатку "Дія" та забрати готове водійське у сервісному центрі МВС. Або взагалі відмовитися від пластикового документа та отримати е-посвідчення водія", — йдеться у повідомленні.

Причини заміни посвідчення водія

втрата або пошкодження посвідчення водія;

зміна прізвища;

закінчився термін дії першого посвідчення у водія-новачка;

хочете обміняти пластик на діджитал.

Як замінити посвідчення водія у додатку "Дія"

авторизуйтесь у додатку;

перейдіть до розділу "Послуги";

клікніть на "Заміна посвідчення водія";

виберіть причину заміни;

оберіть сервісний центр, де зручно забрати документ;

підтвердіть контактні дані та підпишіть заяву.

Далі протягом 10 хвилин ви повинні сплатити цю послугу або анулюється.

"І все — чекайте запрошення до обраного сервісного центру, щоб забрати нове пластикове посвідчення. Або просто зачекайте, коли "Дія" надішле push-повідомлення про готовність цифрового документа", — повідомляє Мінцифри.

У Міністерстві зазначили, що додаток "Дія" необхідно оновити, щоб ця послуга стала доступною.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українці можуть оформити субсидії через додаток "Дія". Зробити це можна швидко і всього кілька кліків.