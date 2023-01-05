"Дію" рекламуватимуть на авто: які серії номерних знаків з’являться в Україні

Літери на номерах, оформлених онлайн, відрізнятимуться від звичних

Міністерство внутрішніх справ України затвердило зміни щодо вимог до державних номерних знаків на транспортних засобах. На номерних знаках, які оформлялися онлайн, замінять літери, які означають регіон.

Про це йдеться у наказі 12.12.2022 №814, передає "Ліга.Закон".

У документі сказано, що на номерних знаках авто, які оформлялися в електронному форматі через "Дію", замість літер, що позначатимуть регіон, використовуватимуть інші з’єднання.

Усього нових літерних з’єднань буде чотири:

"ED", "DC" – якщо договір укладено із застосуванням засобів електронного кабінету водія функціональної підсистеми Єдиного державного реєстру єдиної інформаційної системи МВС;

"DI", "PD" – якщо договір укладено через Єдиний державний вебпортал електронних послуг, зокрема із використанням мобільного додатка "Дія".

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