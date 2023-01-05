"Дію" будут рекламировать на авто: какие серии номерных знаков появятся в Украине

Буквы на номерах, оформленных онлайн, будут отличаться от привычных

Министерство внутренних дел Украины утвердило изменения к требованиям государственных номерных знаков на транспортных средствах. На номерных знаках, которые оформлялись онлайн, заменят буквы, обозначающие регион.

Об этом сказано в приказе 12.12.2022 №814, передает "Лига.Закон".

В документе сказано, что на номерных знаках авто, которые оформлялись в электронном формате через "Дию", вместо букв, обозначающих регион, будут использовать другие соединения.

Всего новых буквенных соединений будет четыре:

"ED", "DC" – если договор заключен с применением средств электронного кабинета водителя функциональной подсистемы Единого государственного реестра единой информационной системы МВД;

"DI", "PD" – если договор заключен через Единый государственный вебпортал электронных услуг, в частности с использованием мобильного приложения "Дия".

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