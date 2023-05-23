Всего в несколько кликов: в "Дії" появилась новая важная возможность

В популярном приложении вышло новое обновление, которое поможет многим гражданам сэкономить время и не стоять в больших очередях

В приложении "Дія", в котором совсем недавно запустили интересную игру для украинцев, теперь можно всего в несколько кликов заменить свое водительское удостоверение.

Об этом сегодня, 23 мая, сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины.

"Вы можете подать заявление о замене удостоверения в приложении "Дія" и забрать готовое водительское в сервисном центре МВД. Или вообще отказаться от пластикового документа и получить е-удостоверение водителя", — говорится в сообщении.

Причины замены водительского удостоверения

потеря или повреждение водительского удостоверения;

смена фамилии;

истек срок действия первого удостоверения у водителя-новичка;

хотите обменять пластик на диджитал.

Как заменить водительское удостоверение в приложении "Дія"

авторизуйтесь в приложении;

перейдите в раздел "Услуги" ;

кликните на "Замена водительского удостоверения";

выберите причину замены;

выберите сервисный центр, где удобно забрать документ;

подтвердите контактные данные и подпишите заявление.

Далее в течение 10 минут вы должны оплатить данную услугу или аннулируется.

"И все — ждите приглашения в выбранный сервисный центр, чтобы забрать новое пластиковое удостоверение. Или просто подождите, когда "Дія" пришлет push-уведомление о готовности цифрового документа", — сообщает Минцифры.

В Министерстве отметили, что приложение "Дія" необходимо обновить, чтобы данная услуга стала доступна.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинцы могут оформить субсидии через приложение "Дія". Сделать это можно быстро и всего в несколько кликов.