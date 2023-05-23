Всего в несколько кликов: в "Дії" появилась новая важная возможность
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В популярном приложении вышло новое обновление, которое поможет многим гражданам сэкономить время и не стоять в больших очередях
В приложении "Дія", в котором совсем недавно запустили интересную игру для украинцев, теперь можно всего в несколько кликов заменить свое водительское удостоверение.
Об этом сегодня, 23 мая, сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины.
"Вы можете подать заявление о замене удостоверения в приложении "Дія" и забрать готовое водительское в сервисном центре МВД. Или вообще отказаться от пластикового документа и получить е-удостоверение водителя", — говорится в сообщении.
Причины замены водительского удостоверения
- потеря или повреждение водительского удостоверения;
- смена фамилии;
- истек срок действия первого удостоверения у водителя-новичка;
- хотите обменять пластик на диджитал.
Как заменить водительское удостоверение в приложении "Дія"
- авторизуйтесь в приложении;
- перейдите в раздел "Услуги" ;
- кликните на "Замена водительского удостоверения";
- выберите причину замены;
- выберите сервисный центр, где удобно забрать документ;
- подтвердите контактные данные и подпишите заявление.
Далее в течение 10 минут вы должны оплатить данную услугу или аннулируется.
"И все — ждите приглашения в выбранный сервисный центр, чтобы забрать новое пластиковое удостоверение. Или просто подождите, когда "Дія" пришлет push-уведомление о готовности цифрового документа", — сообщает Минцифры.
В Министерстве отметили, что приложение "Дія" необходимо обновить, чтобы данная услуга стала доступна.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинцы могут оформить субсидии через приложение "Дія". Сделать это можно быстро и всего в несколько кликов.