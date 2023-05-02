Купити права стане складніше: у МВС обіцяють масштабні зміни у роботі сервісних центрів

Липні 2023 року заплановано низку змін у роботі сервісних центрів МВС

В Україні в черговий раз хочуть остаточно "придушити" схеми з покупкою прав водія. Для цього у липні 2023 року заплановано низку змін у роботі сервісних центрів МВС.

Про це розповів Міністр МВС Ігор Клименко в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що однією з цілей цих змін є мінімізація випадків отримання прав водіїв без навчання та складання іспитів.

"До сервісів МВС у мене є деякі зауваження. Насамперед це стосується послуг, які надають підрозділи Головного сервісного центру. На сьогодні назріло питання, яке стосується практично кожного громадянина України, — чистота і прозорість складання теоретичних і практичних іспитів на водіння автотранспортом. Ми хочемо мінімізувати отримання водійських ліцензій без відповідного навчання і без відповідного чистого складання цих іспитів", — каже міністр.

Для цього, за словами Клименка, класи, де складатимуть теоретичні іспити, до кінця цього року будуть обладнані відповідними камерами, які унеможливлюють існування так званих сліпих зон. Також буде ідентифікація особи кожної людини, яка прийде складати іспити, планується обладнати близько 150 автомобілів камерами 360 градусів, які зможуть показувати весь салон, щоб бачити учня, інструктора, планшет, можливі порушення та підказки. За словами Клименка, ці машини будуть обладнані трекерами з визначенням маршруту руху, а також проводитиметься повний аудіозапис із салону автомобіля.

Крім того, кількість сервісних центрів в Україні зменшиться втричі.

"Ми провели аудит роботи центрів: наразі їх в Україні 148, а після оптимізації буде 55 таких пунктів", — уточнив він.

"Хочемо, щоб наші послуги були достатньо якісними та прозорими, щоб кожен громадянин міг мати прозору систему оскарження дій працівників сервісних центрів, у тому числі тих, хто проводить теоретичні та практичні іспити", — пояснив Клименко.

Також у МВС хочуть дати кожному громадянину можливість самостійно опановувати теорію ПДР або з репетитором.

"Тобто не обов’язково ходитиме до школи. Головне — прозорість складання іспитів", — каже міністр.

Відповідаючи на запитання про те, чи очікує він "палки в колеса" з огляду на такі новації, оскільки нині права можна "купити" за хабар, міністр сказав: "Так, очікуємо. І ми до цього готові. Я вам скажу, що цю позицію підтримало і керівництво держави – мінімізувати можливість будь-яких корупційних ризиків, які стосуються надання послуг МВС".

Говорячи про те, чи вірить він у те, що корупцію в сервісах можна звести до мінімуму, Клименко наголосив: "Так, вірю. Ми переводимо послуги в цифру. Це мінімізація контакту працівників сервісних центрів із громадянами. І контроль за складанням цих іспитів".

"Весь персонал сервісних центрів пройде перевірку на благонадійність, і в тих сервісних центрах, які залишаться працювати на кінець року, ми хочемо бачити саме людей, на яких немає скарг. Змінимо частину менеджменту сервісних центрів. Можу сказати, що зробимо все, що від нас залежить, щоб до кінця року цю проблему максимально вирішити", — запевнив Клименко.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні діють оновлені правила для бажаючих отримати права водія.