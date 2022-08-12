Як повернути водійські права, відібрані за порушення: пояснення поліції

Суд може відібрати посвідчення на строк від 3 місяців до 10 років, і це покарання доведеться відбути повністю

Отримати водійські права в Україні з 24 липня можна за новою, дещо спрощеною схемою (без іспиту в автошколі). Що при цьому лишилось незмінним, так це ризик втратити їх за порушення правил дорожнього руху. При оформленні ДТП поліція має право вилучити документ, а суд пізніше визначити термін, на який водій залишатиметься без прав. Як бути в такій ситуації?

Як пояснили у Патрульній поліції Києва, процедура повернення посвідчення насправді досить проста. Насамперед, треба дочекатись закінчення призначеного судом строку позбавлення документу. Його тривалість залежить від тяжкості скоєного порушення і може складати від кількох місяців до 10 років. Покарання призначаються таким чином:

3-6 місяців – за невиконання вимог поліцейського зупинити автомобіль;

3-6 місяців – за повторне протягом року керування автомобілем з технічними несправностями;

6-12 місяців – за ДТП;

6-12 місяців – за в’їзд на залізничний переїзд, коли рух через переїзд заборонено;

6-12 місяців – за створення аварійної ситуації;

1-10 років – за керування у нетверезому стані.

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Після цього водій повинен заново скласти теоретичний та практичний іспити на право керування транспортним засобом відповідної категорії.

А тим, хто був позбавлений прав за керування авто чи мотоциклом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, доведеться пройти позачергову медкомісію в установленому законом порядку.

Звертатись за поверненням свого водійського посвідчення при цьому треба до територіального сервісного центра МВС. Щоби отримати документ на руки, потрібно буде надати такі папери:

копію постанови суду;

заяву (її заповнюють у сервісному центрі);

паспорт;

медичну довідка про придатність до керування транспортним засобом (для тих, кого позбавивли прав водія за керування автомобілем у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння);

квитанцію про сплату адміністративної послуги.

Якщо ж водій примудрився проштрафитись за час дії у нього першого водійського посвідчення, яке видається строком на 2 роки, повернути його буде неможливо. Після порушення з вилученням воно, за законом, вважається недійсним, підлягає вилученню та передається для знищення. Щоб отримати нове, доведеться пройти всю процедуру з іспитами та медоглядом. А виданий документ знову вважатиметься отриманим вперше і строк його дії складатиме так само 2 роки.

Як писав "Телеграф", водіям-новачкам дали кілька порад, як позбутись страху перед виїздом на жваву автотрасу.