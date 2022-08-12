Как вернуть водительские права, отобранные за нарушение: объяснение полиции

Суд может отобрать удостоверение на срок от 3 месяцев до 10 лет, и это наказание придется отбыть полностью

Получить водительские права в Украине с 24 июля можно по новой, несколько упрощенной схеме (без экзамена в автошколе). Что при этом осталось неизменным, так это риск потерять их за нарушение ПДД. При оформлении ДТП полиция имеет право изъять документ, а суд позже определить срок, на который водитель будет оставаться без прав. Как быть в такой ситуации?

Как пояснили в Патрульной полиции Киева, процедура возвращения удостоверения на самом деле довольно проста. В первую очередь, нужно дождаться окончания назначенного судом срока лишения документа. Его продолжительность зависит от тяжести совершенного нарушения и может составлять от нескольких месяцев до 10 лет. Наказания назначаются следующим образом:

3-6 месяцев – за невыполнение требований полицейского остановить автомобиль;

3-6 месяцев – за повторное в течение года вождение автомобиля с техническими неисправностями;

6-12 месяцев – при ДТП;

6-12 месяцев – за въезд на железнодорожный переезд, когда движение через переезд запрещено;

6-12 месяцев – за создание аварийной ситуации;

1-10 лет – за управление в нетрезвом состоянии.

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После этого водитель должен заново сдать теоретический и практический экзамены на право управления транспортным средством соответствующей категории.

Тем, кто был лишен прав за управление авто или мотоциклом в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, придется пройти внеочередную медкомиссию в установленном законом порядке.

Обращаться за возвращением своего водительского удостоверения при этом следует в территориальный сервисный центр МВД. Чтобы получить документ на руки, нужно будет предоставить следующие бумаги:

копию постановления суда;

заявление (его заполняют в сервисном центре);

паспорт;

медицинскую справку о пригодности к управлению транспортным средством (для тех, кого лишили водительских прав за управление автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения);

квитанцию об оплате административной услуги.

Если водитель умудрился проштрафиться за время действия у него первого водительского удостоверения, которое выдается сроком на 2 года, вернуть его будет невозможно. После нарушения с изъятием оно по закону считается недействительным, подлежит изъятию и передается для уничтожения. Чтобы получить новое, придется пройти всю процедуру с экзаменами и медосмотром. А выданный документ снова будет считаться полученным впервые и срок его действия будет составлять 2 года.

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