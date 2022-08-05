Сдать на права успешно: самые распространенные ошибки во время экзамена по вождению и как их избежать

Каких ошибок нужно избавиться, чтобы получить права

При сдаче экзамена для получения водительских прав, студенты, как правило, допускают ряд ошибок, которые могут помешать его успешному прохождению. Обычно инструкторы любят выбирать для проверки умений новичка оживленные и довольно сложные участки автодороги, поэтому следует хорошо подготовиться и знать определенные нюансы, которые помогут получить желаемое удостоверение.

Как пишет "РБК-Украина", для успешной сдачи экзамена необходимо быть подготовленным, спокойным, не прибегать к резким движениям и избегать опасных ситуаций на дороге.

Читайте также: Категория Общество Совет бывалых водителей: 6 инструментов, которые должны быть в каждой машине Покупая свои первые инструменты для обслуживания автомобиля, примите во внимание финансовый вопрос

Самые распространенные ошибки

Сильное волнение и спешка. Именно эти ошибки обычно становятся преградой для успешного прохождения экзамена;

Невнимательность при старте. Сразу обратите внимание, в каком положении находится рычаг коробки;

Переключение передач должно быть своевременным;

Ни в коем случае не пересекайте полосу, ведущую на "встречку";

Паркуйтесь осторожно, чтобы не поцарапать колеса о бордюры или другие выступы на дороге;

Не забывайте включать поворотники;

Не останавливайтесь в местах, в которых запрещена парковка;

Следите за дорожными знаками;

Не совершайте ошибок во время перестройки между полосами движения.

Сдать экзамен без проблем

Допустить ошибки могут даже самые внимательные ученики, которые изучили все правила дорожного движения. При сдаче экзамена главным фактором является навык вождения. Инструкторы убеждены, что новичкам нужно не менее 36 часов, чтобы хорошо освоить самые распространенные дорожные маневры.

Когда вы сели на водительское сиденье, сразу отрегулируйте его так, чтобы вам было удобно и ничего не мешало. Обратите внимание на зеркала, посмотрите в каком положении находится рычаг коробки, просмотрите панель управления.

Старайтесь всегда держаться в правой полосе, маневрировать между ними не нужно.

Включайте поворотник вовремя: если начинаете или заканчиваете движение, возвращаете, разворачиваетесь или перестраиваетесь – не забывайте об этом, это важно.

Во время замечаний инструкторов несколько раз обдумайте их и учтите все сказанное. Также учтите, что это может быть банальная провокация. К примеру, когда инструктор попросит остановиться в месте, где согласно правилам дорожного движения стоянка запрещена. Это может быть своеобразная проверка на знание ПДД.

Те, кто уже "отстрелялся" и получил права, советуют сдавать экзамен первым. Это поможет избежать дополнительного волнения и вы спокойно сдадите экзамен.

Ранее "Телеграф" сообщал, какие причины могут спровоцировать ошибочное износ сигнализации в автомобиле.

Также напомним, как спланировать длительную поездку с ребенком на автомобиле и что нужно иметь с собой во время поездки.