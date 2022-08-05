Здати на права успішно: найпоширеніші помилки під час іспиту з водіння та як їх уникнути

Яких помилок потрібно позбутися, щоб отримати права

Під час здачі екзамену для отримання водійських прав, студенти, як правило, припускаються низки помилок, яку можуть завади успішному проходженню іспиту. Зазвичай інструктори люблять обирати для перевірки вмінь новачка жваві та досить складні ділянки автодороги, тож варто гарно підготуватися та знати певні нюанси, які допоможуть отримати таке бажане посвідчення.

Як пише "РБК-Україна", для успішного складання іспиту необхідно бути підготовленим, спокійним, не вдаватися до різких рухів та уникати небезпечних ситуацій на дорозі.

Читайте також: Категорія Суспільство Порада досвідчених водіїв: 6 інструментів, які мають бути в кожній машині Купуючи свої перші інструменти для обслуговування автомобіля, візьміть до уваги фінансове питання

Найпоширеніші помилки

Сильне хвилювання та поспіх. Саме ці помилки зазвичай стають перепоною для успішного проходження екзамену;

Неуважність під час старту. Одразу зверніть увагу, в якому положенні перебуває важіль коробки передач;

Перемикання передач повинно бути своєчасним;

Ні в якому разі не перетинайте смугу, котра веде на "зустрічку";

Паркуйтеся обережно, аби не подряпати колеса об бордюри або інші виступи на дорозі;

Не забувайте вмикати поворотники;

Не зупиняйтеся в місцях, в яких заборонено паркування або зупинка;

Слідкуйте за дорожніми знаками;

Не робіть помилок під час перестроювання між смугами руху.

Скласти іспит без проблем

Допустити помилки можуть навіть найуважніші учні, котрі достеменно вивчили усі правила дорожнього руху. Під час здачі іспиту головним фактором є навичка водіння. Інструктори переконані, що новачкам потрібно не менше 36 годин, аби добре освоїти найпоширеніші дорожні маневри.

Коли ви сіли на водійське сидіння, одразу відрегулюйте його так, аби вам було зручно і нічого не заважало. Зверніть увагу на дзеркала, подивіться в якому положенні знаходиться важіль коробки передач, перегляньте панель управління.

Намагайтеся завжди триматися у правій смузі, е маневруйте між ними.

Вмикайте поворотник вчасно: якщо починаєте або закінчуєте рух, повертаєте, розвертається або перелаштовуєтесь — не забувайте про це, це важливо.

Під час зауважень інструкторів кілька разів обдумайте їх та візьміть до уваги все сказане. Також врахуйте момент, що це може бути банальна провокація. Наприклад, коли інструктор попросить зупинитися в місці, де згідно з правилами дорожнього руху стоянка заборонена. Це може бути своєрідна перевірка на знання правил дорожнього руху.

Ті, хто вже "відстрілявся" та отримав права, радять складати екзамен першим. Це допоможе уникнути додаткового хвилювання і ви спокійно здасте іспит.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які причини можуть спровокувати хибне спрацювання сигналізації в автомобілі.

Також нагадаємо, як спланувати тривалу поїздку з дитиною на автомобілі та що потрібно мати із собою під час подорожі.