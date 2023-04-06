В Україні більше не продають водійські "права", однак схему обіцяють відновити

У Сервісних центрах МВС по всій країні тривають перевірки

Купити водійські права в Україні за різними оригінальними корупційними схемами більше не можна. В сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ (СЦ МВС) взялися за "рішал" та недобросовісні автошколи, які пропонували учням придбати посвідчення. Це стало відомо "Телеграфу" з власних джерел.

Проте для ділків, які змогли пристосуватися навіть до наявності камер в автомобілях екзаменаторів, на жаль, це може бути лише питанням часу.

Схему прикрили, екзаменатори лютують

Найпопулярніша послуга — це водійські права категорії B (для звичайних легкових авто). Через війну процедура змінилася: скасували етап іспиту на закритому майданчику і залишили лише водіння містом. У салоні все ще лишається камера, але це нагадує селфі: об’єктив направлений у бік водія, а не на дорогу (відеореєстратори заборонені). Камера стримує екзаменатора від натяків про хабар, а відео можна отримати у день здачі (потрібно приходити з флешкою, що дуже дивно) та оскаржити при спецкомісії. Спроб лише 3, а у разі неуспіху — дороге перенавчання.

На жаль, до цього часу охочі здати на права самостійно виглядали більше, як червонокнижний вид. Для цього у Facebook навіть існують групи підтримки, де учасники діляться досвідом успішної здачі без хабарів, скаржаться на натяки шкіл "без грошей не здасиш".

Проте останнім часом схему "вирішення питання за гроші" прибрали, тривають перевірки. А в соцмережах з’являється інформація про зловживання з боку екзаменаторів через можливий саботаж. Про це також пише у Twitter журналістка Ольга Кудлецька.

"Хтось нагорі, кажуть, заборонив давати права за гроші. Інспектори своєю чергою чомусь вирішили відіриватись на тих, хто здає. Максимально жорсткий прийом іспиту, з хибними вказівками під час руху та обманом про завершення іспиту (коли він ще триває), всяке таке", — пише Кудлецька.

У коментарях під дописом повідомляють нову "інсайдерську інформацію", що тепер практичний іспит нібито буде записувати 4 камери (замість 1 селфі-камери) і одразу після завершення запис буде надсилатися на сервери, де буде зберігатися мінімум місяць.

У соцмережах обговорюють нові умови складання іспитів

Також нову тенденцію обговорюють користувачі у Facebook-групі "Права без хабарів", мовляв, зараз тривають перевірки й хабарі нарешті не беруть.

Користувачі груп для самостійного складання іспитів теж помітили перевірки

Це справді так, але чи надовго?

"Телеграф" вирішив провести експеримент і перевірити, чи справді зараз в сервісних центрах по країні — хабарний піст. Спойлер: так.

Ми просимо у знайомих поділитися номером телефону інструктора, який за сумісництвом уміє ще й "вирішувати питання". Його ім’я не розголошуватимемо. За легендою, ми складали внутрішні іспити з теорії та практики в автошколі (називаємо рандомну назву) й хочемо купити права в київському СЦ на Туполєва, який має сумнівну репутацію.

Просимо інструктора виручити й допомогти скласти іспит. Питань та підозр в інструктора — майже нуль, таке враження, що ми просто замовляємо одяг з Instagram-магазину. Коштуватиме "послуга" 10 тисяч гривень "під ключ".

Він по-діловому уточнює деталі, і каже, що все — і теорію, і практику треба "здавати" саме в одному СЦ, бо так передбачає схема. Навіть, наприклад, якби теорія була складена в іншому СЦ, потрібно було б складати заново.

Інструктор каже, що зараз здати за гроші не можна і це не тільки у Києві:

"На цю мить вся Україна "стоїть", наш варіант, це не тільки у Києві… І на Окружній, і на Туполєва — всі сервісні центри зараз стоять", — пояснює він і на уточнювальне питання чи це через перевірки, каже, що так.

Але одразу заспокоює: треба зачекати тиждень, перетелефонувати йому, і тоді вже він зможе допомогти. Тому спроба навести лад в сервісних центрах, яка варта похвали, швидше за все триватиме недовго. Проте ми вирімо, що антикорупційні настрої переможуть, особливо якщо за цим слідкуватиме громадськість.

Ми ж зі свого боку детальніше вивчатимемо роботу сервісних центрів МВС, щоб допомогти викорінити корупцію навколо банальних послуг — переоформлення авто, постановка на облік і т.ін.

Раніше "Телеграф" розповідав, як повернути водійські права, відібрані за порушення. Оскільки при оформленні ДТП поліція має право вилучити документ, а суд пізніше визначити термін, на який водій залишатиметься без цієї посвідки.