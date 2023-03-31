Начальницю митниці цілої області зловили на хабарі (фото)

Чиновницю та її спільників упіймали "на гарячому"

Співробітники Служби безпеки України розкрили масштабну корупційну схему на Житомирській митниці та зафіксували два випадки отримання хабарів. Організатором схеми стала начальниця цієї митниці.

Чиновниця залучила начальника одного з відділів та місцевого брокера як посередників. Разом вони вимагали гроші у місцевих бізнесменів, які займаються імпортом різних товарів в Україну. Про це сьогодні, 31 березня, повідомили у пресслужбі СБУ.

"В обмін на хабарі чиновники обіцяли не створювати штучних перешкод при митному оформленні вантажів. У разі відмови – загрожували додатковими перевірками, затягуванням часу та простоями", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці задокументували два факти одержання хабарів. За результатами спеціальної операції начальника Житомирської митниці, начальник відділу контролю та митного брокера було затримано прямо на отриманні хабаря.

За місцями проживання та місцями роботи фігурантів справи проводяться невідкладні слідчі дії. Їм готуються повідомити про підозру за ч. 3 ст. 368 (отримання неправомірної вигоди посадовцем).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у лютому 2023 року було звільнено в.о. керівника української митної служби, а також двох його заступників.