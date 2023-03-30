У Раді анонсували можливі кадрові зміни у податковій службі та митниці: подробиці

Найбільше внутрішня ротація, вважає нардеп, знадобиться українській митниці

Проблеми у роботі митної та податкової служб, а також Бюро економічної безпеки України назрівають вельми давно. На думку очільника комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової і митної політики Данила Гетманцева, цим організаціям необхідне певне перезавантаження. Зокрема — і щодо керівництва, для вибору якого варто провести відкритий конкурс.

Про це політик заявив в інтерв'ю "РБК-Україна". На його думку, нинішні очільники служб відомств також мають отримати право відстояти свою посаду, однак все має відбуватися цілком прозоро та відкрито.

"Я взагалі вважаю, що у податковій, митниці та Бюро економічної безпеки необхідно провести відкритий конкурс за участю міжнародників, — кажеГетманцев. — Нехай це керівництво теж бере участь і прибере приставку в.о., якщо доведе свою ефективність, чи піде".

Голова фінкомітету ВР переконаний, що подібний конкурс допоможе визначитися із компетентними очільниками, які згодом "нормально і послідовно" проведуть всі необхідні реформи. Можливі зміни він показує на прикладі податкової: має бути певна команда принаймні на 5 років, яка не змінюватиметься залежно від політичних вподобань українців. Це призведе до вибудови певної жорсткої ієрархії, проведення внутрішньої ротації, заміни керівників регіональних відомств тощо.

"Необхідно прибрати правоохоронців із митних постів. Це біда. Також запровадити інструменти, про які дуже багато говорять, але чомусь не роблять досі. Наприклад, спільні пункти пропуску. Поляки готові до цього, чому ми ні?" — пояснює Данило Гетманцев.

Нагадаємо, що на сьогодні лише у Бюро економічної безпеки є призначений керівник — Вадим Мельник.

Вадим Мельник

У податковій службі виконувачем обов'язків голови лишається держслужбовиця ІІІ рангу Тетяна Кірієнко.

Тетяна Кірієнко

В.о. очільника митниці нині є Сергій Звягінцев. Раніше він очолював Департамент держнагляду та контролю за безпекою на морському та річковому транспорті Державної служби морського та річкового транспорту України.

Сергій Звягінцев

Раніше "Телеграф" розповідав, що у податковій службі Києва були проведені серйозні обшуки. Очільниця відомства Оксана Датій стала героїнею мемів у соцмережах через "списки бажань", які були знайдені у неї. Згодом стало відомо про те, що вона подала у відставку.