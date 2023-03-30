В Раде анонсировали возможные кадровые изменения в налоговой службе и таможне: подробности

Больше внутренняя ротация, считает нардеп, понадобится украинской таможне

Проблемы в работе таможенной и налоговой служб, а также Бюро экономической безопасности Украины назревают очень давно. По мнению главы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, этим организациям необходима определенная перезагрузка. В частности, и в отношении руководства, для выбора которого стоит провести открытый конкурс.

Об этом политик заявил в интервью "РБК-Украина". По его мнению, нынешние руководители служб ведомств также должны получить право отстоять свой пост, однако все должно происходить полностью прозрачно и открыто.

"Я вообще считаю, что в налоговой, таможне и Бюро экономической безопасности необходимо провести открытый конкурс с участием международников, — говорит Гетманцев. — Пусть это руководство тоже принимает участие и уберет приставку и.о., если докажет свою эффективность, или уйдет".

Глава финкомитета ВР убежден, что подобный конкурс поможет определиться с компетентными руководителями, которые впоследствии "нормально и последовательно" проведут все необходимые реформы. Возможные изменения он показывает на примере налоговой: должна быть определенная команда, по крайней мере, на 5 лет, которая не будет меняться в зависимости от политических предпочтений украинцев. Это приведет к выстраиванию определенной жесткой иерархии, проведению внутренней ротации, замене руководителей региональных ведомств и т.д.

"Необходимо убрать стражей порядка с таможенных постов. Это беда. Также ввести инструменты, о которых очень много говорят, но почему-то не делают до сих пор. Например, совместные пункты пропуска. Поляки готовы к этому, почему мы нет?" – объясняет Даниил Гетманцев.

Напомним, что на сегодняшний день только в Бюро экономической безопасности есть назначенный руководитель — Вадим Мельник.

Вадим Мельник

В налоговой службе исполняющим обязанности председателя остается госслужащая ІІІ ранга Татьяна Кириенко.

Татьяна Кириенко

И.о. главы таможни сейчас Сергей Звягинцев. Ранее он возглавлял Департамент госнадзора и контроля безопасности на морском и речном транспорте Государственной службы морского и речного транспорта Украины.

Сергей Звягинцев

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в налоговой службе Киева были проведены серьезные обыски. Глава ведомства Оксана Датий стала героиней мемов в соцсетях из-за "списка желаний", которые были найдены у нее. Впоследствии стало известно о том, что она подала в отставку.