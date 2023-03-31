Начальницу таможни целой области поймали на взятке (фото)

Чиновницу и ее сообщников поймали "на горячем"

Сотрудники Службы безопасности Украины раскрыли масштабную коррупционную схему на Житомирской таможне и зафиксировали два случая получения взяток. Организатором схемы стала начальница этой таможни.

Чиновница привлекла начальника одного из отделов и местного брокера как посредников. Вместе они требовали деньги от местных бизнесменов, которые занимаются импортом разных товаров в Украину. Об этом сегодня, 31 марта, сообщили в пресс-службе СБУ.

"В обмен на взятки чиновники обещали не создавать искусственных препятствий при таможенном оформлении грузов. В случае отказа – угрожали дополнительными проверками, затягиванием времени и простоями", — говорится в сообщении.

Правоохранителями было задокументировано два факта получения взяток. По результатам специальной операции начальница Житомирской таможни, начальник отдела контроля таможенный брокер были задержаны прямо на получении взятки.

По местам жительства и местам работы фигурантов дела проводятся неотложные следственные действия. Им готовятся сообщить о подозрении по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в феврале 2023 года был уволен и.о. руководителя украинской таможенной службы, а также двое его заместителей.