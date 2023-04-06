В Украине больше не продают водительские "права", но схему обещают вернуть

В Сервисных центрах МВД по всей стране продолжаются проверки

Купить водительские права в Украине по разным оригинальным коррупционным схемам больше нельзя. В сервисных центрах Министерства внутренних дел (СЦ МВД) взялись за "решал" и недобросовестные автошколы, предлагавших ученикам приобрести удостоверения. Это стало известно "Телеграфу" из собственных источников.

Однако для делков, сумевших приспособиться даже к наличию камер в автомобилях экзаменаторов, к сожалению, это может быть только вопросом времени.

Схему прикрыли, экзаменаторы свирепствуют.

Самая популярная услуга – это водительские права категории B (для обычных легковых авто). Из-за войны процедура изменилась: отменили этап экзамена на закрытой площадке и оставили только вождение в городе. В салоне все еще остается камера, но это напоминает селфи: объектив направлен в сторону водителя, а не на дорогу (видеорегистраторы запрещены). Камера сдерживает экзаменатора от намеков на взятку, а видео можно получить в день сдачи (нужно приходить с флешкой, что очень странно) и обжаловать при спецкомиссии. Попыток всего 3, а в случае неуспеха – дорогостоящее переобучение.

К сожалению, до сих пор желающие сдать на права самостоятельно напоминали краснокнижный вид. Для этого в Facebook даже существуют группы поддержки, где участники делятся опытом успешной сдачи без взяток, жалуются на намеки школ "без денег не сдашь".

Однако в последнее время схему "решения вопроса за деньги" убрали, продолжаются проверки. А в соцсетях появляется информация о злоупотреблениях со стороны экзаменаторов из-за возможного саботажа. Об этом также пишет в Twitter журналистка Ольга Кудлецкая.

"Кто-то наверху, говорят, запретил давать права за деньги. Инспекторы в свою очередь почему-то решили отрываться на сдающих. Максимально жесткий прием экзамена, с ошибочными указаниями во время движения и обманом о завершении экзамена (когда он еще продолжается), всякое такое", — пишет Кудлецкая.

В комментариях под сообщением сообщают новую "инсайдерскую информацию", что теперь практический экзамен будет записывать 4 камеры (вместо 1 селфи-камеры) и сразу после завершения запись будет отправляться на серверы, где будет храниться минимум месяц.

В соцсетях обсуждают новые условия сдачи экзаменов

Также новую тенденцию обсуждают пользователи в Facebook-группе "Права без хабарів", мол, сейчас идут проверки и взятки, наконец, не берут.

Пользователи групп для самостоятельной сдачи экзаменов тоже заметили проверки

Это действительно так, но надолго ли?

"Телеграф" решил провести эксперимент и проверить, действительно ли сейчас в сервисных центрах по стране взяточный пост. Спойлер: да.

Мы просим у знакомых поделиться номером телефона инструктора, который по совместительству умеет еще и "решать вопросы". Его имя не будем разглашать. По легенде, мы сдавали внутренние экзамены по теории и практике в автошколе (называем рандомное название) и хотим купить права в киевском СЦ на Туполева, который имеет сомнительную репутацию.

Просим инструктора выручить и помочь сдать экзамен. Вопросов и подозрений у инструктора – почти ноль, такое впечатление, что мы просто заказываем одежду из Instagram-магазина. Стоит "услуга" 10 тысяч гривен "под ключ".

Он по-деловому уточняет детали, и говорит, что все — и теорию, и практику нужно "сдавать" именно в одном СЦ, потому что так предполагает схема. Даже, например, если бы теория была сдана в другом СЦ, нужно было бы проходить все заново.

Инструктор говорит, что сейчас сдать за деньги нельзя и это не только в Киеве:

"На данный момент вся Украина "стоит", наш вариант, это не только в Киеве… И на Окружной, и на Туполева — все сервисные центры сейчас "стоят", — объясняет он и на уточняющий вопрос, из-за проверок ли это, говорит, что да.

Но сразу успокаивает: надо подождать неделю, перезвонить ему, и тогда он сможет помочь. Поэтому попытка навести порядок в сервисных центрах, которая стоит похвалы, скорее всего продлится недолго. Однако мы верим, что антикоррупционные настроения победят, особенно если за этим будет следить общественность.

Мы же со своей стороны будем подробнее изучать работу сервисных центров МВД, чтобы помочь искоренить коррупцию вокруг банальных услуг — переоформление авто, постановка на учет и т.п.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как вернуть водительские права, отобранные за нарушение. Поскольку при оформлении ДТП полиция имеет право изъять документ, а суд позже определить срок, на который водитель будет оставаться без этого вида.