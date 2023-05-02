Купить права станет сложнее: в МВД обещают масштабные изменения в работе сервисных центров

Июле 2023 года запланирован ряд изменений в работе сервисных центров МВД

В Украине в очередной раз хотят окончательно "подавить" схемы с покупкой водительских прав. Для этого в июле 2023 года запланирован ряд изменений в работе сервисных центров МВД.

Об этом рассказал министр МВД Игорь Клименко в интервью "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что одной из целей данных изменений является минимизация случаев получения водительских правд без обучения и сдачи экзаменов.

"К сервисам МВД у меня есть некоторые замечания. В первую очередь это касается услуг, которые предоставляют подразделения Главного сервисного центра. На сегодняшний день назрел вопрос, касающийся практически каждого гражданина Украины, — чистота и прозрачность сдачи теоретических и практических экзаменов на вождение автотранспортом. Мы хотим минимизировать получение водительских лицензий без соответствующего обучения и без соответствующей чистой сдачи этих экзаменов", — говорит министр.

Для этого, по словам Клименко, классы, где будут сдавать теоретические экзамены, до конца этого года будут оборудованы соответствующими камерами, которые делают невозможным существование так называемых слепых зон. Также будет идентификация лица каждого человека, который придет сдавать экзамены, планируется оборудовать около 150 автомобилей камерами 360 градусов, которые смогут показывать весь салон – чтобы видеть ученика, инструктора, планшет, возможные нарушения и подсказки. По словам Клименко, эти машины будут оборудованы трекерами с определением маршрута движения, а также будет производиться полная аудиозапись из салона автомобиля.

Кроме того, количество сервисных центров в Украине уменьшится втрое.

"Мы провели аудит работы центров: сейчас их в Украине 148, а после оптимизации будет 55 таких пунктов", — уточнил он.

"Хотим, чтобы наши услуги были достаточно качественными и прозрачными, чтобы каждый гражданин мог иметь прозрачную систему обжалования действий работников сервисных центров, в том числе тех, кто проводит теоретические и практические экзамены", — пояснил Клименко.

Также в МВД хотят дать каждому гражданину возможность самостоятельно овладевать теорией ПДД или с репетитором.

"То есть не обязательно будет ходить в школу. Главное – прозрачность сдачи экзаменов", — говорит министр.

Отвечая на вопрос о том, ожидает ли он "палки в колеса" с учетом таких новшеств, поскольку сейчас права можно "купить" за взятку, министр сказал: "Да, ожидаем. И мы к этому готовы. Я вам скажу, что эту позицию поддержало и руководство государства – минимизировать возможность каких-либо коррупционных рисков, касающихся предоставления услуг МВД".

Говоря о том, верит ли он в то, что коррупцию в сервисах можно свести к минимуму, Клименко подчеркнул: "Да, верю. Мы переводим услуги в цифру. Это минимизация контакта работников сервисных центров с гражданами. И контроль за сдачей этих экзаменов".

"Весь персонал сервисных центров пройдет проверку на благонадежность, и в тех сервисных центрах, которые останутся работать к концу года, мы хотим видеть людей, на которых нет жалоб. Изменим часть менеджмента сервисных центров. Могу сказать, что сделаем все от нас зависящее, чтобы до конца года эту проблему максимально решить", — заверил Клименко.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине действуют обновленные правила для желающих получить водительские права.