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Украинцам разрешили восстанавливать и заказывать водительские права онлайн

Украинцам разрешили восстанавливать и заказывать водительские права онлайн
Обновлено 14:36 Сегодня Телеграф Фото: ВРУ

Заказать и восстановить водительское удостоверение теперь можно будет онлайн. В Верховной Раде Украины 16 февраля поддержали постановление о введении такой услуги через приложение Дія или через Единый государственный вебпортал электронных услуг.

Об этом сообщил в Телеграм премьер-министр Денис Шмыгаль.

В то же время другим решением предлагается ввести регистрацию новых авто прямо в автосалонах, чтобы люди сразу могли получить и номерные знаки, и техпаспорт.

"Украина продолжает внедрять новейшие цифровые подходы в сфере предоставления государственных услуг. Попутно приветствую решение Верховной Рады, которая вчера поддержала закон, который приравнял электронное водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспорта к бумажным документам", - написал премьер.

Стоит напомнить, что 17 февраля Верховная Рада Украины приняла постановление, определяющее Революцию Достоинства одним из ключевых моментов становления украинского государства и определением национальной идеи свободы.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, Кабмин, Водительские права, ДИЯ.
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