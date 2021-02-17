Украинцам разрешили восстанавливать и заказывать водительские права онлайн

Заказать и восстановить водительское удостоверение теперь можно будет онлайн. В Верховной Раде Украины 16 февраля поддержали постановление о введении такой услуги через приложение Дія или через Единый государственный вебпортал электронных услуг.

Об этом сообщил в Телеграм премьер-министр Денис Шмыгаль.

В то же время другим решением предлагается ввести регистрацию новых авто прямо в автосалонах, чтобы люди сразу могли получить и номерные знаки, и техпаспорт.

"Украина продолжает внедрять новейшие цифровые подходы в сфере предоставления государственных услуг. Попутно приветствую решение Верховной Рады, которая вчера поддержала закон, который приравнял электронное водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспорта к бумажным документам", - написал премьер.

Стоит напомнить, что 17 февраля Верховная Рада Украины приняла постановление, определяющее Революцию Достоинства одним из ключевых моментов становления украинского государства и определением национальной идеи свободы.