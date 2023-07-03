Большинство проваливают теоретический экзамен: что изменилось при новых правилах получения водительских прав

Пилотный проект ввели в четырех областях

В ряде украинских областей запустили пилотный проект по обеспечению прозрачного экзамена на получение водительских прав.

Однако, как информирует пресс-служба Главного сервисного центра (ГСЦ) МВД, теоретический экзамен с первой попытки удалось сдать лишь 25% студентов, а практику — 33,6%.

"Каждый четвертый кандидат в водители составляет теорию с первого раза, а каждый третий – практику с первого раза", — отметил глава ГСЦ Николай Рудык.

Проект проводился в Киевской, Одесской, Винницкой и Львовской областях.

Во Львовской процентный показатель и количество желающих сдать экзамен в июне практически не изменились по сравнению с маем, а в Винницкой процент успешных результатов даже вырос.

В свою очередь в Киевской и Одесской областях зафиксировали значительное снижение количества желающих сдать на права. А вот процент успешных результатов особо не изменился.

При этом Рудык подчеркнул, что речь идет только о процентах успешной сдачи экзамена с первой попытки.

"У кандидатов в водители на теории есть неограниченное количество попыток сдачи экзамена в течение года, пока действует свидетельство об окончании теоретической подготовки. А на практическом экзамене у каждого сейчас есть три попытки", — добавил он.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что в приложении "Дія" теперь можно всего в несколько кликов заменить свое водительское удостоверение.