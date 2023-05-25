Здавати на права в Україні будуть по-новому: зміни очікуються серйозні

Усі підказки інструктора під час складання практичної частини іспиту фіксуватимуться, а відео та аудіо зберігатимуться на сервері щонайменше 30 днів

Українці зможуть продавати та купувати авто через смартфон, а МВС планує до кінця 2023 року запровадити в Україні нову систему отримання прав водія. Зміни торкнуться як теоретичного, так і практичного іспиту.

Про це розповів Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в інтерв’ю "РБК-Україна".

Він пояснив, що нова система дасть можливість українцям для отримання посвідчення водія вчити теорію не тільки в автошколі, а самостійно або з репетитором. В аудиторіях, де приймають теоретичну частину іспиту для отримання прав, посилять перевірку.

"Розуміючи технічну складову цього процесу, ми забороняємо в цих класах перебувати стороннім особам, замість однієї камери ставимо чотири камери. Ми знищуємо повністю можливість існування сліпих зон. Інформація з камер зберігатиметься мінімум місяць на серверах МВС", — розповів міністр.

Щодо практичної частини, то поміняють авто, на яких майбутні водії демонструють свої навички.

"Це буде і Renault, і Hyundai. Це не будуть застарілі марки, Лад точно не буде, радянського автопрому не буде. Машини до 5 років випуску", — зазначив Клименко.

Автомобілі будуть обладнані чотирма камерами: зверху — вона фіксуватиме які педалі натискають водій та інструктор. Фронтальна камера показуватиме шлях машини та дії водія. Крім того, вестиметься аудіозапис.

"Всі підказки інструктора фіксуватимуться. Все відео та аудіо зберігатимуться у нас на сервері щонайменше 30 днів. Що це дасть? Це дозволить кожному охочому скласти іспит поскаржитися на дії інструктора", — пояснив глава МВС.

Крім того, скоротять кількість сервісних центрів, де можна скласти водійські іспити. Їх залишиться всього 55 (зараз 148), але вони будуть оснащені новою технікою.

Спочатку нововведення запустять у тестовому режимі у чотирьох областях.

"Більш того, вже з 1 червня ми розпочинаємо експеримент, який проводитиметься у Київській, Одеській, Вінницькій та Львівській областях. Експеримент буде до 2 місяців, поки ми зможемо технічно переоснастити наші центри прийому іспитів, щоб ми подивилися, як це може працювати, щоб уже у вересні-жовтні можна було користуватися цим по державі", — наголосив Клименко.

Зазначимо, для отримання посвідчення водія зараз потрібно пройти курси в автошколі і скласти теоретичний іспит. Потім майбутній водій проходить практичну частину навчання та складає іспит з водіння. Якщо все пройшло успішно, можна отримувати права в сервісних центрах. Посвідчення водія видається на два роки, потім його потрібно міняти.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в додатку "Дія" тепер можна всього в кілька кліків замінити своє посвідчення водія.