Сдавать на права в Украине будут по-новому: изменения ожидаются серьезные

Все подсказки инструктора во время сдачи практической части экзамена будут фиксироваться, а видео и аудио будут храниться на сервере минимум 30 дней

Украинцы смогут продавать и покупать авто через смартфон, а МВД планирует до конца 2023 года ввести в Украине новую систему получения водительских прав. Изменения затронут как теоретический, так и практический экзамен.

Об этом рассказал министр внутренних дел Игорь Клименко в интервью "РБК-Украина".

Он пояснил, что новая система даст возможность украинцам для получения водительского удостоверения учить теорию не только в автошколе, а самостоятельно либо с репетитором. В аудиториях, где принимают теоретическую часть экзамена для получения прав усилят проверку.

"Понимая техническую составляющую этого процесса, мы запрещаем в этих классах находиться посторонним лицам, вместо одной камеры ставим четыре камеры. Мы уничтожаем полностью возможность существования слепых зон. Информация с камер будет храниться минимум месяц на серверах МВД", — рассказал детали министр.

Что касается практической части, то поменяют авто, на которых будущие водители демонстрируют свои навыки.

"Это будет и Renault, и Hyundai. Это не будут устаревшие марки, Лад точно не будет, советского автопрома не будет. Машины до 5 лет выпуска", — отметил Клименко.

Автомобили будут оборудованы четырьмя камерами: сверху — она будет фиксировать какие педали нажимают водитель и инструктор. Фронтальная камера будет показывать путь машины и действия водителя. Кроме того будет вестись аудиозапись.

"Все подсказки инструктора будут фиксироваться. Все видео и аудио будут храниться у нас на сервере минимум 30 дней. Что это даст? Это позволит каждому желающему сдать экзамен пожаловаться на действия инструктора", — пояснил глава МВД.

Кроме того, сократят количество сервисных центров, где можно сдать водительские экзамены. Их останется всего 55 (сейчас 148), но зато они будут оснащены новой техникой.

Сначала нововведения запустят в тестовом режиме в четырех областях.

"Более того, уже с 1 июня мы начинаем эксперимент, который будет проводиться в Киевской, Одесской, Винницкой и Львовской областях. Эксперимент будет до 2 месяцев, пока мы сможем технически переоснастить наши центры приема экзаменов, чтобы мы посмотрели, как это может работать, чтобы уже в сентябре-октябре можно было пользоваться этим по государству", — подчеркнул Клименко.

Отметим, для получения водительского удостоверения сейчас нужно пройти курсы в автошколе и сдать теоретический экзамен. Потом будущий водитель проходит практическую часть обучения и сдает экзамен по вождению. Если все прошло успешно можно получать права в сервисных центрах. Водительское удостоверение выдается на два года, потом его нужно менять.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в приложении "Дія" теперь можно всего в несколько кликов заменить свое водительское удостоверение.