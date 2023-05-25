Украинцы смогут покупать и продавать авто через "Дію": когда появится такая возможность

Нововведение будет доступно уже с сентября 2023 года

Вслед за нововведением в "Дія", с помощью которого можно заменить онлайн водительское удостоверение, в Украине появится еще одна важная возможность для водителей — продажа и покупка автомобиля через смартфон.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр внутренних дел Игорь Клименко. По словам Клименко, такое нововведение для украинцев должно заработать уже в сентябре текущего года.

"С Минцифры в сентябре мы открываем возможность продажи автомобиля через смартфон. С министром Федоровым мы постоянно сверяем часы", — сказал он.

Вместе с тем министр подчеркнул, что в Украине постепенно отменяют необходимость ехать в сервисный центр при покупке нового автомобиля.

"Вы будете получать и технический паспорт и номера непосредственно в салоне. Вы сможете забронировать даже соответствующий номер. Оно не работает сейчас, потому что когда бронируете, потом приезжаете в центр, могут сказать, что только что забрали. Номер будет закреплен за человеком 10 суток, то есть будет 10 суток, чтобы приехать и забрать номер. Или его можно будет получить по почте", — добавил Клименко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинским приложением "Дія" заинтересовались в Соединенных Штатах Америки. Его хотят адаптировать для пользователей в других странах.