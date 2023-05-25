Українці зможуть купувати та продавати авто через "Дію": коли з’явиться така можливість

Нововведення буде доступне вже з вересня 2023 року

Слідом за нововведенням у "Дія", за допомогою якого можна замінити онлайн посвідчення водія, в Україні з’явиться ще одна важлива можливість для водіїв — продаж і купівля автомобіля через смартфон.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. За словами Клименка, таке нововведення для українців має запрацювати вже у вересні цього року.

"З Мінцифри у вересні ми відкриваємо можливість продажу автомобіля через смартфон. З міністром Федоровим ми постійно звіряємо годинник", - сказав він.

Водночас міністр наголосив, що в Україні поступово скасовують необхідність їхати до сервісного центру при купівлі нового автомобіля.

"Ви отримуватимете і технічний паспорт та номери безпосередньо в салоні. Ви зможете забронювати навіть відповідний номер. Воно не працює зараз, бо коли бронюєте, потім приїжджаєте до центру, можуть сказати, що тільки що забрали. Номер буде закріплений за людиною 10 діб., тобто буде 10 діб, щоб приїхати та забрати номер. Або його можна буде отримати поштою", — додав Клименко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українським додатком "Дія" зацікавилися у Сполучених Штатах Америки. Його хочуть адаптувати для користувачів інших країн.