"Дія" зацікавила США: хочуть адаптувати для інших країн

Інтерес до додатка вже висловила Молдова

У США зацікавилися українською програмою "Дія" та захотіли адаптувати її для користувачів в інших країнах.

Як інформує Axios, про це в кулуарах Всесвітнього економічного форуму в Давосі розповіла адміністратор Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Пауер.

Вона зазначила, що USAID фінансувала Мінцифри, щоб розробити "Дію" та забезпечити його безпеку. Крім того, агентство виділило додаткові 8,5 мільйона доларів, щоб під час війни в додатку з’явилися додаткові послуги.

За словами Пауер, Україна готова поділитися своїми напрацюваннями у сфері електронного управління з усіма зацікавленими країнами, а USAID обговорює можливість використання "Дії" як шаблону зі створення аналогічних програм.

Зокрема, вона зазначила, що інтерес до цієї програми вже виявила Молдова.

У Давосі вже пройшли зустрічі Пауер та голови Мінцифри Михайла Федорова з представниками кількох країн та потенційними партнерами із приватного сектору, які можуть у майбутньому допомогти масштабувати проєкт.

"Додаток, який дозволяє громадянам подавати податкові декларації або отримувати доступ до свідоцтв про народження, не чекаючи годинами в черзі, може стати одним із відчутних покращень", — сказала вона.

В цей час проєкт знаходиться на початковій стадії, агентство виділило 650 тисяч доларів на те, щоб провести техніко-економічне обґрунтування в зацікавлених країнах і заразом перевірити додаток щодо потенційних проблем з безпекою і конфіденційністю.

Як повідомлялося раніше, в Україні незабаром можна буде замовити автомобільні номери онлайн, у тому числі й з використанням "Дії"