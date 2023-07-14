Транспортный кризис столицы. Как в Киевсовете подталкивают Кличко к реформам

Депутат Евгения Кулеба объяснила "Телеграфу", почему в столице нужно развивать сферу транспорта

В Киеве обостряется транспортный кризис, но городские власти не предпринимают необходимых шагов, чтобы системно улучшить ситуацию. При этом даже война не должна препятствовать транспортным реформам в столице.

Такое мнение в интервью "Телеграфу" высказала депутат Киевсовета, основательница и руководительница общественной организации "Город-сад" Евгения Кулеба.

"Совершенно очевидно, что у нас (в Киеве. — Авт.) нет стратегического ориентира на развитие общественного транспорта в городе. Если я не ошибаюсь, у нас бюджет на ремонт дорог в десять раз превышает бюджет на создание велоинфраструктуры. Вы же видите, что общественный транспорт не развивается, а наоборот принимаются решения, которые его убивают. Например, есть такое решение, как остановка общественного транспорта во время воздушной тревоги. Все мы знаем, что происходит: люди выходят и не идут в укрытия, а стоят на остановках, ожидая, пока маршрутка заберет и довезет их, куда нужно", — отметила она.

Депутат добавила, зная, что общественный транспорт может остановиться, горожане и гости столицы уже с самого начала, когда собираются куда-то ехать, выбирают не общественный транспорт, а маршрутку.

"Или думают, как накопить деньги, чтобы купить (даже в очень плохом состоянии) личную машину и пользоваться ею. Также есть проблема с дублированием подземных переходов наземными… Виталий Кличко пообещал, что через год создадут семь-восемь переходов. Но это просто смешно, ведь потребность города намного больше. У нас появляется все больше людей с инвалидностью, у нас возникает потребность в безбарьерном городе", — подчеркнула Евгения Кулеба.

Депутат выразила убеждение, что даже во время войны нужно заниматься разными сферами жизни города: "И когда мы дискутируем о развитии велоинфраструктуры и общественного транспорта, о создании безбарьерных пространств и тому подобное, мы тоже говорим о войне и ее последствиях".

"Сейчас (с фронта, — Авт.) возвращается очень много людей с инвалидностью, а велосипеды для многих людей в условиях финансовых проблем могут стать не просто развлечением покататься, а средством передвижения в условиях ограниченных материальных ресурсов", - аргументировала избранница.

Полный текст о диалоге общественности с мэром Киева Виталием Кличко, транспорте и дорогах, а также кадровых ротациях в КГГА читайте на сайте "Телеграф" в материале: "Мэр — такой же человек, просто имеет больше полномочий": Депутат Киевсовета Евгения Кулеба — об ошибках Кличко".

Напомним, недавно ситуация в Киеве с дождем оказалась настолько серьезной, что улицы и дороги превратились в реки.