Как бороться с произволом чиновников во время незаконной эвакуации авто в Киеве: известный юрист дал рецепт

Местная власть Киева зарабатывает на незаконной эвакуации, считает адвокат

Чиновники в Киеве заинтересованы в принудительной эвакуации автомобилей. По словам правозащитника Ростислава Кравеца, некоторые из них могут быть связаны с команиями, которые и занимаются эвакуацией машин.

Об этом адвокат рассказал "Телеграфу" и напомнил, что по закону за нарушение ПДД из-за неправильной парковки грозит штраф, а никак не эвакуация. Ростислав Кравец уверен, что некоторые чиновники в Киеве намеренно не прекращают эти злоупотребления.

"Как я понимаю, они даже помогают совершать как можно больше таких нарушений. Не исключаю, что в данном случае некоторые чиновники местных властей в связи с именно таким поведением заинтересованы (и являются де-факто определенными бенефициарами) в получении этих средств, поступающих непосредственно компаниям, которые занимаются эвакуацией таких авто", — заявил адвокат.

Чтобы прекратить этот беспорядок, адвокат предлагает штрафовать не только нарушителей ПДД, но и местные власти, которые должным образом не организовали парковку. Ростислав Кравец отметил, что столбики от парковки авто в Киеве "натыкали" даже в тех местах, где транспортные средства не препятствуют пешеходам. Тем самым власти столицы уменьшили количество парковочных мест.

Чтобы победить незаконную эвакуацию, нужно расследовать каждый подобный случай и разбираться, почему именно авто эвакуировали, по какой именно причине машина мешала и почему нельзя было выписать просто штраф. Вместе с этим местные власти Киева тоже нужно штрафовать за ненадлежащую организацию парковок.

"Что касается Киева, можно установить приложение "Киев.Цифровой", и вы сразу будете в онлайн-режиме видеть, куда эвакуировали ваш автомобиль и с помощью приложения оплатить штрафы и затем поехать забрать автомобиль, где он находится (чтобы сэкономить средства за простой авто на штрафплощадке и начисление средств за каждые сутки простоя. — ред.). Обращаться прямо в полицию нет смысла (в связи с де-факто незаконным изъятием собственности, если авто не мешает движению, пешеходам, коммунальщикам — ред.). Тем более потому, что полиция у нас после реформы фактически стала полностью беспомощной, поэтому любые обращения в полицию абсолютно ни к чему не приведут. Только потеряете свое время. Здесь нужно исключительно волевое решение руководства государства, чтобы прекратить эти поборы и закончить незаконную деятельность компаний, занимающихся эвакуацией авто", — резюмирует адвокат.

Подробнее о незаконной эвакуации автомобилей в Киеве читайте в эксклюзивном материале "Операция "Эвакуация". Кто в Киеве забирает авто на штрафплощадки и законно ли это".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве отменили плату за парковку авто. Речь идет только о площадках, принадлежащих коммунальному предприятию "Киевтранспарксервис".