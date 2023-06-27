Как сэкономить на штрафе за неправильную парковку: власти Киева объяснили механизм

Жители или гости столицы в некоторых случаях могут заплатить половину от суммы штрафа

За неправильную парковку в Киеве автомобиль могут эвакуировать, а владельцу машины выписать штраф. Однако в данном случае у граждан есть шанс заплатить меньше.

"Телеграф", ссылаясь на столичную власть, рассказывает, как граждане могут сэкономить на штрафе за нарушение правил парковки.

Так, согласно информации Киевского городского совета, ст. 3001 КУоАП дает возможность владельцам авто платить 50% размера штрафа по постановлению о наложении админвзыскания из-за нарушения правил остановки, стоянки, парковки транспортных средств, которые были зафиксированы на фото или видео, до вручения такого постановления (или получения почтового сообщения о вручении, или об отказе, либо при возвращении почтового отправления с отметкой о невручении, либо в течение десяти дней со дня вступления в силу постановления законной силы).

Отмечается, что это также можно сделать в случае уплаты штрафа по уведомлению о привлечении к административной ответственности, которое на месте правонарушения или же на лобовом стекле машины оставляют уполномоченные должностные лица.

Плюс ко всему, такая возможность есть в течение десяти дней со дня совершения автовладельцем правонарушения.

Подробнее о штрафах и о том, куда уходят деньги автовладельцев, читайте в материале на нашем сайте: Операция "Эвакуация". Кто в Киеве забирает авто на штрафплощадки и законно ли это.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что весной 2023 года в Киеве отменили плату за парковку автомобилей на муниципальных площадках. Прочем такое нововведение было сделано ненадолго, а точнее, до завершения некоторых юридических процедур.