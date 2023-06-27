Як заощадити на штрафі за неправильне паркування: влада Києва пояснила механізм

Мешканці чи гості столиці в деяких випадках можуть сплатити половину від суми штрафу

За неправильне паркування в Києві автомобіль можуть евакуювати, а власнику машини виписати штраф. Однак у цьому випадку громадяни мають шанс заплатити менше.

"Телеграф", посилаючись на столичну владу, розповідає, як громадяни можуть заощадити на штрафі за порушення правил паркування.

Так, згідно з інформацією Київської міської ради, ст. 3001 КУпАП дає можливість власникам авто сплачувати 50% розміру штрафу за постановою про накладення адмінстягнення через порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, які були зафіксовані на фото чи відео, до вручення такої ухвали (або отримання поштового повідомлення про вручення, або про відмову, або при поверненні поштового відправлення з відміткою про невручення, або протягом десяти днів з дня набрання чинності постановою законної сили).

Зазначається, що це також можна зробити у разі сплати штрафу за повідомленням про притягнення до адміністративної відповідальності, яке на місці правопорушення або на лобовому склі машини залишають уповноважені посадові особи.

Плюс до всього, така можливість є протягом десяти днів з дня скоєння автовласником правопорушення.

Докладніше про штрафи та про те, куди йдуть гроші автовласників, читайте у матеріалі на нашому сайті: Операція "Евакуація". Хто в Києві забирає авто на штрафмайданчики і чи це законно.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що навесні 2023 року у Києві скасували плату за паркування автомобілів на муніципальних майданчиках. Проте таке нововведення було зроблено ненадовго, а точніше, до завершення деяких юридичних процедур.