Неправильна парковка в Києві: які штрафи і за що саме виписують водіям

Залежно від тяжкості порушення, українцям можуть прийти кардинально різні штрафи

У столиці України за неправильне паркування автомобіль порушника можуть евакуювати, а його власник отримає штраф.

"Телеграф" розповідає про те, які штрафи за порушення зупинки та стоянки зараз діють у Києві.

Так, згідно з даними КМДА, на даний момент порушення (КУпАП) правил зупинки, стоянки транспортних засобів тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян ( 340 грн ).

Відповідно до ч. 3 ст. 122 КУпАП, порушення правил руху і зупинки на смузі для маршрутних транспортних засобів, а так само порушення правил зупинки, стоянки, що створюють перешкоди дорожньому руху або загрозу безпеці руху, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680 грн).

Ч. 1 ст. 1521 КУпАП передбачено, що порушення правил паркування транспортних засобів, у тому числі неоплата вартості послуг з користування майданчиком для платного паркування за кожну добу користування, тягне за собою накладення штрафу у 20-кратному розмірі від вартості однієї години послуги з користування тим майданчиком для платного паркування транспортних засобів, на якому знаходиться транспортний засіб у момент порушення (в місті Києві штраф становить у 1-й зоні паркування – 700 грн, 2-й зоні – 500 грн, 3-й зоні – 100 грн).

Більше про те, що відбувається із паркуванням, як вирішується проблема з евакуацією автівок порушників і чи законно водіїв тимчасово позбавляють засобів пересування ви можете прочитати у матеріалі "Телеграфа" під назвою "Операція "Евакуація". Хто у Києві забирає авто на штрафмайданчики і чи законно це"

Раніше ми писали про те, що в Україні хочуть запровадити нові штрафи для водіїв.